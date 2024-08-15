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Кремль может поставить Украине новый ультиматум: что к этому приведет

Операция в Курской области может помочь как Украине, так и России в вопросе переговоров и продвижении своих интересов

сегодня, 10:14
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Ткачик Олеся

Операция в Курской области может иметь два сценария развития, считает политический обозреватель Андрей Ганжа. По его мнению, первый вариант будет предусматривать усиление продвижения украинской армии в Курской области с последующим заходом на Белгородщину и Брянщину.

Кремль может поставить Украине новый ультиматум: что к этому приведет

Переговоры Украины и РФ

При этом украинские войска создадут плацдармы, исходя из тактических замыслов, и не обязательно будет предусматривать взятие под контроль всех населенных пунктов трех российских областей. Россия, в свою очередь, не успеет соорудить там серьезные укрепления и опрокинуть войска по горячим направлениям на фронте. Эксперт подчеркнул, что такие операции возможны только тогда, когда у Украины есть необходимые резервы.

Если Украине удастся реализовать этот сценарий, Запад может снять ограничения на удары по тыловым военным объектам на территории России, считает Ганжа. Все эти действия вместе ударят по авторитету диктатора Владимира Путина, а российские войска снизят темы наступления на Донбассе.

"И уже на переговорах, когда бы они ни были, Россия будет вынуждена пойти на очень серьезные уступки. Потому что ей грозит заморозка войны на новых линиях и с украинскими войсками на своих территориях. Последствия сделки станут непредсказуемыми, и Москва действительно задумается, чтобы отдать Украине оккупированные территории и забрать свои", – говорит эксперт.

А вот второй сценарий предполагает события, в рамках которых россиянам удастся совершить маневры, опрокинуть войска на Курское направление и вытеснить украинскую армию из региона. В этих условиях Путин объявит мобилизацию, усилит свою группировку в Украине, которая пойдет в новые наступления.

"Противник попытается не только взять Донецкую область, но и пойти дальше, и существенно усилит давление на других направлениях. К примеру, бросит дополнительные силы на север Харьковской области или на южный фронт. Кремль попытается поставить Украине новый ультиматум: заморозка по линии, куда дойдет усиленная российская группировка или продолжение наступления", — считает эксперт.

В этих условиях переговорная ситуация станет похожа на ту, которая была до Курской операции. Но если недавний ультиматум Россия реализовать не способна, поскольку нет нужного количества сил и средств, то после мобилизации ее позиции могут укрепиться, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Зеленского сделали заявление о прекращении огня.




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Источник: https://opinions.glavred.net/mir-v-obmen-na-territorii-dva-scenariya-dlya-ukrainy-10588706.html
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