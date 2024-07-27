Кремль испугался "тайной операции" Украины: о чем предупредил Белоусов Остина

В начале июля по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны РФ сообщил об украинской "тайной операции" против России. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно изданию "The New York Times".

Белоусов и Остин. Фото: из открытых источников

СМИ, со ссылкой на источники, отметило, что Остин получил "необычную просьбу" от Белоусова о желании поговорить по телефону.

По словам информированных американских чиновников, 12 июля Белоусов звонил, чтобы передать предупреждение: россияне обнаружили украинскую тайную операцию против России, которая, по их мнению, проводилась с разрешения американцев. Знал ли Пентагон об этом заговоре, спросил господин Белоусов у господина Остина, и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном?

NYT пишет, что представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о подобной операции.

"Но что бы ни сказал Белоусов, все три должностных лица (Пентагона — ред.) сказали, что это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, по сути, если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого", – говорится в материале.

Отмечается, что несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, которые направлены против российских объектов в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну.

Издание указывает на то, что за последние два года к операциям, вызвавшим беспокойство США, принадлежали удар по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика, который разрушил часть моста через Керченский пролив и удары беспилотников в глубине территории России.

В публикации отмечается, что украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос. Кремль также отказался от комментариев, а МО России не ответило на запрос о комментарии.

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