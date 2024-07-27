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Кремль испугался "тайной операции" Украины: о чем предупредил Белоусов Остина

По информации NYT, Москва инициировала разговор с Вашингтоном

сегодня, 10:02 comments1405
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Кравцев Сергей

В начале июля по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны РФ сообщил об украинской "тайной операции" против России. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно изданию "The New York Times". 

Кремль испугался "тайной операции" Украины: о чем предупредил Белоусов Остина

Белоусов и Остин. Фото: из открытых источников

СМИ, со ссылкой на источники, отметило, что Остин получил "необычную просьбу" от Белоусова о желании поговорить по телефону.

По словам информированных американских чиновников, 12 июля Белоусов звонил, чтобы передать предупреждение: россияне обнаружили украинскую тайную операцию против России, которая, по их мнению, проводилась с разрешения американцев. Знал ли Пентагон об этом заговоре, спросил господин Белоусов у господина Остина, и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном?

NYT пишет, что представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о подобной операции.

"Но что бы ни сказал Белоусов, все три должностных лица (Пентагона — ред.) сказали, что это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, по сути, если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого", – говорится в материале.

Отмечается, что несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, которые направлены против российских объектов в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну.

Издание указывает на то, что за последние два года к операциям, вызвавшим беспокойство США, принадлежали удар по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика, который разрушил часть моста через Керченский пролив и удары беспилотников в глубине территории России.

В публикации отмечается, что украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос. Кремль также отказался от комментариев, а МО России не ответило на запрос о комментарии.

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/07/26/us/politics/austin-russia-ukraine-defense-plot.html
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