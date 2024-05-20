Кремль хочет полноценного мирного соглашения с Украиной: что планирует зафиксировать в нем

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Ткачик Олеся
Приближение Глобального саммита мира и активизация РФ по вопросу продвижения своей стратегии завершения войны, активизировали обсуждение вопроса проведения переговоров между Киевом и Москвой в том числе на Западе, отмечает Владимир Фесенко.
Мирные переговоры
Кроме того, по его словам, активизировали тему переговоров также сложная ситуация на фронте и приближение президентских выборов в Соединенных Штатах. Как считает эксперт, в этом вопросе есть два мнения-стратегии. Сторонники первой полагают, что Украина должна идти на переговоры прямо сейчас и соглашаться на уступки РФ. Вторые же убеждены, что переговоры должны состояться тогда, когда Силы обороны будут иметь значительные успехи на фронте, что позволит Киеву идти на эти переговоры с сильной позицией. При этом политолог подчеркивает, что на Западе все же больше приверженцев второй стратегии.
На этом фоне, говорит политолог, идет борьба украинской и российской стратегий прекращения войны. По его словам, украинская стратегия состоит в том, чтобы международное сообщество определило общую позицию для будущих мирных переговоров с учетом так называемой "формулы мира" Президента Владимира Зеленского. Именно с этой целью, добавляет эксперт, и созывают Глобальный саммит мира. По его мнению, саммит усилит переговорные позиции Киева, поэтому РФ так отчаянно и пытается его сорвать.
При этом эксперт считает, что война будет продолжаться, а судьба переговоров будет разрешаться именно на поле боя.
Кроме того, Фесенко добавил, что Россия точно не согласится с принятыми требованиями на Глобальном саммите мира. Не исключено, что после этого Китай организует свою мирную конференцию, на которую призовет Украину и РФ. При этом эксперт считает, что Киеву нет смысла соглашаться принимать участие в этом мероприятии, если среди его участников будет преобладать пророссийская позиция.
Фесенко предполагает, что реальные мирные переговоры могут оказаться актуальными, скорее всего, не раньше 2025 года, однако и тогда их возможность будет зависеть от хода и результатов военных действий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Однако лидеры стран Глобального юга отказываются принимать в нем участие.
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Ігор
сегодня, 11:29
І звідкиля вони всі знають що думають на Росії якщо з Україною за 34 роки так і не змогли дати раду? Після набуття Незалежності так і не змогли створити повноцінну країну яку б обрізані не обкрадали. І чому вони йдуть проти гугнявих тверджень корумпованого Найпросвітленійшого: що Росія хоче захопити всю Україну і йти далі?