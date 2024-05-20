Кремль хочет полноценного мирного соглашения с Украиной: что планирует зафиксировать в нем

Приближение Глобального саммита мира и активизация РФ по вопросу продвижения своей стратегии завершения войны, активизировали обсуждение вопроса проведения переговоров между Киевом и Москвой в том числе на Западе, отмечает Владимир Фесенко.

Мирные переговоры

Кроме того, по его словам, активизировали тему переговоров также сложная ситуация на фронте и приближение президентских выборов в Соединенных Штатах. Как считает эксперт, в этом вопросе есть два мнения-стратегии. Сторонники первой полагают, что Украина должна идти на переговоры прямо сейчас и соглашаться на уступки РФ. Вторые же убеждены, что переговоры должны состояться тогда, когда Силы обороны будут иметь значительные успехи на фронте, что позволит Киеву идти на эти переговоры с сильной позицией. При этом политолог подчеркивает, что на Западе все же больше приверженцев второй стратегии.

На этом фоне, говорит политолог, идет борьба украинской и российской стратегий прекращения войны. По его словам, украинская стратегия состоит в том, чтобы международное сообщество определило общую позицию для будущих мирных переговоров с учетом так называемой "формулы мира" Президента Владимира Зеленского. Именно с этой целью, добавляет эксперт, и созывают Глобальный саммит мира. По его мнению, саммит усилит переговорные позиции Киева, поэтому РФ так отчаянно и пытается его сорвать.

"Стратегия России прямо противоположна – принудить Украину и Запад к переговорам на своих условиях путем эскалации войны против Украины. Что также надо понимать, России стремится не замораживать нынешнюю войну, то есть просто прекратить боевые действия, а хочет получить полноценное мирное соглашение, в котором будут зафиксированы принципиальные уступки Украины",

— говорит Фесенко и добавляет, что для Украины такие условия неприемлемы.

При этом эксперт считает, что война будет продолжаться, а судьба переговоров будет разрешаться именно на поле боя.

Кроме того, Фесенко добавил, что Россия точно не согласится с принятыми требованиями на Глобальном саммите мира. Не исключено, что после этого Китай организует свою мирную конференцию, на которую призовет Украину и РФ. При этом эксперт считает, что Киеву нет смысла соглашаться принимать участие в этом мероприятии, если среди его участников будет преобладать пророссийская позиция.

Фесенко предполагает, что реальные мирные переговоры могут оказаться актуальными, скорее всего, не раньше 2025 года, однако и тогда их возможность будет зависеть от хода и результатов военных действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Однако лидеры стран Глобального юга отказываются принимать в нем участие.