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Кремль хочет перезапустить Запорожскую АЭС: чем это грозит и что означает

Планы Кремля значительно повышают риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Россия планирует перезапустить захваченную украинскую Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Кремль хочет перезапустить Запорожскую АЭС: чем это грозит и что означает

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Международное агентство по атомной энергии в Вене получило технические отчеты, написанные небольшой группой инспекторов, которых оно отправило на станцию, из которых следует, что Россия стремится вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в этом году. 

По словам европейских дипломатов, знакомых с этим вопросом, цель России, похоже, состоит в том, чтобы вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор. Один из дипломатов сказал, что Россия может сделать это к 40-й годовщине подключения станции к электросети Советского Союза в декабре.

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси в прошлом месяце посетил российский курорт Сочи для встречи с Путиным и главой московской атомной компании "Росатом". Гросси спросил, будет ли перезапущена станция, как утверждают люди, знакомые с дискуссиями. Путин сказал, что точно будет. Российские чиновники не рассказали о планах или сроках.

Аналитики WSJ считают, что перезапуск реактора на ЗАЭС станет техническим вызовом и символической вехой для России, "нормализуя" захват станции, которая обеспечивала около пятой части электроэнергии в Украине до 2022 года.

Журналисты Wall Street Journal пообщались со многими людьми, работавшими на станции, которые сомневаются, что Россия имеет достаточно техников, чтобы сделать это безопасно и успешно. Это также создаст новую угрозу безопасности, которая уже настолько серьезна, что совет директоров МАГАТЭ провел экстренное заседание в четверг, чтобы обсудить недавние атаки беспилотников.

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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/putin-told-iaea-russia-plans-to-restart-zaporizhzhia-nuclear-plant-f2045f50?page=1
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