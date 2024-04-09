Инициатива России поддержана: зачем МАГАТЭ созывает срочное заседание

Совет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет в четверг, 11 апреля, внеочередное заседание для обсуждения ударов дронов по оккупированной Россией Запорожской АЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на неназванных дипломатов.

МАГАТЭ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что заседание пройдет по инициативе России. При этом МАГАТЭ дату такой встречи пока не объявляло. Согласно правилам совета, любая страна, включая Россию, может созвать заседание.

Так, посол России в МАГАТЭ Михаил Ульянов отметил, что его страна созвала экстренное заседание совета "в связи с недавними атаками и провокациями вооруженных сил Украины против ЗАЭС".

Читайте также на портале "Комментарии" — Агентство ООН по ядерному надзору осудило удары беспилотников по Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией России. Отмечается, что "такие безрассудные атаки значительно повышают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены". Об этом пишет издание "The New York Times".

Отмечается, что инспекторы МАГАТЭ, работающие на станции, сообщили, что в воскресенье на ЗАЭС сдетонировали по меньшей мере три дрона. Один удар оставил повреждения на крыше защитной оболочки, где размещен один из шести ядерных реакторов. Еще один удар произошел возле лабораторного корпуса. Место третьего удара беспилотника не указано. Запорожская АЭС – это первый ядерный объект, который оказался под оккупацией. Эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали взрывы и стрельбу в течение дня. Кроме того, инспекция услышала взрывы артиллерийских снарядов поблизости. Агентство ООН не уточняет, кто ответственен за атаку. Украина и Россия обвинили друг друга в ударах.



