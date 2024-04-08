Кремль хочет конкретный город в ходе нового наступления: сколько у нас еще есть времени

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Кравцев Сергей
В последнее время в СМИ и соцсетях активно обсуждается новая фаза наступления россиян. Когда оно может состояться? Какие территории россияне будут пытаться захватить? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV высказал мнение, что путинский режим хочет захватить конкретный город. Вокруг него Россия рассредоточила усилия уже сейчас. Вероятно, в период конца мая или начала июня, оккупанты продолжат наступать на тех же направлениях, что и сейчас, но с куда большей интенсивностью.
По мнению аналитика, больше всего тревожит на оперативных направлениях Часов Яр: Россия уже давит на ВСУ, чтобы взять город. Если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, РФ сможет продвинуться в сторону Константиновки, Славянска, Краматорска, Дружковки.
В то же время обозреватель считает: несмотря на значительные силы, которые задействовала РФ вблизи Часового Яра, для продвижения и полной оккупации Донецкой область ей нужно еще больше сил.
Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире радио FM Галичина высказал мнение, что к концу мая-началу июня российская армия будет еще не готова начать новое массированное наступление. Для того, чтобы попытаться совершить прорыв украинского фронта. Россиянам нужно существенно ускорить темпы мобилизации и мобилизовать примерно 300 тысяч человек.
При этом, эксперт считает реалистичным прогнозом от издания Politico о вероятности большого наступления российских захватчиков в августе.
Дикий напомнил, что уже была потеряна Авдеевка и считает, что скоро могут начаться бои уже в пределах населенного пункта Часов Яр.
По его словам, россияне придерживали новую мобилизацию пока происходили так называемые выборы Владимира Путина. Теперь нужно понимать, что мобилизационный цикл занимает примерно 4-5 месяцев. Именно столько ждать нового большого наступление РФ не стоит, а потом все может произойти.
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