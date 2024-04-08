Кремль хочет конкретный город в ходе нового наступления: сколько у нас еще есть времени

В последнее время в СМИ и соцсетях активно обсуждается новая фаза наступления россиян. Когда оно может состояться? Какие территории россияне будут пытаться захватить? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Часов Яр точно выстоит еще несколько месяцев

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV высказал мнение, что путинский режим хочет захватить конкретный город. Вокруг него Россия рассредоточила усилия уже сейчас. Вероятно, в период конца мая или начала июня, оккупанты продолжат наступать на тех же направлениях, что и сейчас, но с куда большей интенсивностью.

По мнению аналитика, больше всего тревожит на оперативных направлениях Часов Яр: Россия уже давит на ВСУ, чтобы взять город. Если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, РФ сможет продвинуться в сторону Константиновки, Славянска, Краматорска, Дружковки.

"Это последняя крупная агломерация Донецкой области, которая находится под контролем Украины", — пояснил значение Часового Яра Попович.

В то же время обозреватель считает: несмотря на значительные силы, которые задействовала РФ вблизи Часового Яра, для продвижения и полной оккупации Донецкой область ей нужно еще больше сил.

300 тысяч новых мобилизованных будут атаковать "мясными" штурмами, чтобы прорвать фронт

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире радио FM Галичина высказал мнение, что к концу мая-началу июня российская армия будет еще не готова начать новое массированное наступление. Для того, чтобы попытаться совершить прорыв украинского фронта. Россиянам нужно существенно ускорить темпы мобилизации и мобилизовать примерно 300 тысяч человек.

При этом, эксперт считает реалистичным прогнозом от издания Politico о вероятности большого наступления российских захватчиков в августе.

"Как раз не раньше. Дело в том, что тот контингент, который наступает сейчас, он на что-то серьезное не способен. Вот сейчас он делает максимум. Россияне из него выжимают максимум возможного. И то, на самом деле, фронт по сути понемногу прогибается. Они же ползут вперед. Они ползут по 100 метров в день, но ползут все это время", — сказал эксперт.

Дикий напомнил, что уже была потеряна Авдеевка и считает, что скоро могут начаться бои уже в пределах населенного пункта Часов Яр.

"Они (россияне – ред.) ползут, но прорвать фронт и делать какие-то большие прорывы – это явно не с этим контингентом", — добавил Евгений Дикий.

По его словам, россияне придерживали новую мобилизацию пока происходили так называемые выборы Владимира Путина. Теперь нужно понимать, что мобилизационный цикл занимает примерно 4-5 месяцев. Именно столько ждать нового большого наступление РФ не стоит, а потом все может произойти.

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