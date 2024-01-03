Кремль формирует новую ЧВК для войны с Украиной: детали от ГУР

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Кравцев Сергей
Провластная партия "Единая Россия" обзавелась собственной частной армией – так называемой ЧВК "Эспаньола", которую использует для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Ранее соответствующее террористическое формирование входило в структуру так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.
ЧВК "Эспаньола". Фото из открытых источников
Согласно сообщению украинских разведчиков, в ЧВК "Эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины — последних используют в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения".
В пунктах рекрутинга в "Эспаньолу" на временно оккупированных украинских территориях добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт с ними заключают минимум на полгода.
Умирать за путинский режим также заманивают "страховыми выплатами": 1 млн рублей — легкое ранение; 2 млн рублей — ранение средней тяжести; 3 млн рублей — тяжелое ранение; 5 млн рублей — смерть.
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