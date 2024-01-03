Кремль формирует новую ЧВК для войны с Украиной: детали от ГУР

Провластная партия "Единая Россия" обзавелась собственной частной армией – так называемой ЧВК "Эспаньола", которую использует для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Ранее соответствующее террористическое формирование входило в структуру так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

ЧВК "Эспаньола". Фото из открытых источников

"С 2023 года "Эспаньолу" в свое распоряжение получили партийцы Путина — террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании, и на деньги из "Единой Росси" начался и продолжается активный рекрутинг", — отмечает разведка.

Согласно сообщению украинских разведчиков, в ЧВК "Эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины — последних используют в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения".

В пунктах рекрутинга в "Эспаньолу" на временно оккупированных украинских территориях добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт с ними заключают минимум на полгода.

Умирать за путинский режим также заманивают "страховыми выплатами": 1 млн рублей — легкое ранение; 2 млн рублей — ранение средней тяжести; 3 млн рублей — тяжелое ранение; 5 млн рублей — смерть.

"Впрочем, финансовая мотивация служит лишь оберткой. Для большинства новобранцев первый же бой является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых из числа рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам рублей за посланного Москвой на смерть кормильца", — информирует ГУР.

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