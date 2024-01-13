Кремль буквально вопит о паузе в войне: у Зеленского рассказали, какие сигналы приходят из Москвы

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Телеграмм рассказал о двух главных месседжах, которые Россия активно распространяет в эти дни по официальным и неофициальным каналам.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Подоляк отметил, первый месседж – требование ко всем "немедленно начать переговоры о перемирии", "заставьте Украину отказаться от сопротивления", а второй – возвращение к крайне неадекватным угрозам применить ядерное оружие, которые прямо на камеру высказывает экс-президент, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Медведев.
Советник главы ОП отмечает, что "Кремль буквально вопит: "Дайте нам паузу, остановите давление, мы хотим переформатирования, накопления". Для Украины и ее союзников это знак действенного эффекта, которые имеют сопротивление ВСУ и западные санкции. В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное — путь к масштабированию войны, убежден советник.
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