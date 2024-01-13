Кремль буквально вопит о паузе в войне: у Зеленского рассказали, какие сигналы приходят из Москвы

Как передает портал "Комментарии", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Телеграмм рассказал о двух главных месседжах, которые Россия активно распространяет в эти дни по официальным и неофициальным каналам.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Подоляк отметил, первый месседж – требование ко всем "немедленно начать переговоры о перемирии", "заставьте Украину отказаться от сопротивления", а второй – возвращение к крайне неадекватным угрозам применить ядерное оружие, которые прямо на камеру высказывает экс-президент, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Медведев.

"Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях. Давайте объективно. Несмотря на все экономика РФ все-таки несет существенные потери от санкционного давления, и это не позволяет продолжать финансирование войны в достаточном для такой интенсивности объеме; инфраструктура большого количества российских регионов стремительно разрушается изнутри; армия несет огромные потери", — написал Михаил Подоляк.

Советник главы ОП отмечает, что "Кремль буквально вопит: "Дайте нам паузу, остановите давление, мы хотим переформатирования, накопления". Для Украины и ее союзников это знак действенного эффекта, которые имеют сопротивление ВСУ и западные санкции. В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное — путь к масштабированию войны, убежден советник.

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