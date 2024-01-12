Зеленский признал, что Украина не может широко продвинуться на фронте: какая главная причина

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Латвии заявил, что у Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Глава государства также отметил, что сейчас российская армия разрушает города, чтобы люди бежали оттуда, потому что боится повторения геноцида в Буче или Мариуполе.
По словам Зеленского, полностью разрушить город россияне не могут, потому что они действительно боятся, что это будет еще одной Бучей. Еще одним геноцидом. Потому что Буча – это был геноцид. И Мариуполь был геноцид.
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Также издание "Комментарии" сообщало – это будет самой болезненной потерей для страны-террориста: Владимир Зеленский обратился с призывом к Западу.
Ранее "Комментарии" писали – почему появилось предупреждение Зеленского о решающем 2024-м: к чему готовят украинцев.
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