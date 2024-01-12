Зеленский признал, что Украина не может широко продвинуться на фронте: какая главная причина

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Латвии заявил, что у Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Ситуация на фронте – она очень сложная, нам не хватает оружия. И, если бы россияне не контролировали воздух, а у нас было бы достаточное количество систем противовоздушной обороны – мы бы уничтожили их авиацию. Мы попробовали и это работает. Когда ты уничтожаешь их в небе, ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед в Украине, потому что они контролируют небо", – высказался президент.

Глава государства также отметил, что сейчас российская армия разрушает города, чтобы люди бежали оттуда, потому что боится повторения геноцида в Буче или Мариуполе.

По словам Зеленского, полностью разрушить город россияне не могут, потому что они действительно боятся, что это будет еще одной Бучей. Еще одним геноцидом. Потому что Буча – это был геноцид. И Мариуполь был геноцид.

"Сейчас они не хотят так "ошибаться". По их мнению, "ошибаться". Это их высказывание. Поэтому мы понимаем, что они бьют по городам для того, чтобы люди бежали. Чтобы после этого разрушить все и заходить", – отметил президент.

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