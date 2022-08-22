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Кремль больше не видит мирного соглашения с Украиной, чтобы прекратить войну: подробности

Москва ожидает затяжной войны с Украиной

22 августа 2022, 17:34 comments2232
Автор:

Лиля Воробьева
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В Москве больше не видят возможности, чтобы благодаря дипломатическим решениям прекратить войну. Именно поэтому там готовятся к продолжительному конфликту. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет Financial Times .

Кремль больше не видит мирного соглашения с Украиной, чтобы прекратить войну: подробности

В РФ исключили возможность мирных переговоров (фото из открытых источников)

Гатилов заявил, что прямых переговоров  между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Путиным не будет. Также кремлевский политик сообщил, что якобы США и другие страны НАТО давят на Украину, чтобы она вышла из переговоров.

"Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем больше продлится конфликт, тем сложнее будет найти дипломатическое разрешение", — сообщил Гатилов.

Кремлевский представитель отверг роль ООН как посредника между Киевом и Москвой, снова обвинив организацию в "политизации" войны и поставил под сомнение ее авторитет.

"Я думаю, что [соглашение о зерне] является единственным примером того, что они сыграли практическую роль в попытке стать посредником. Мир изменился, и ООН никогда не будет такой, какой была раньше", — заявил Гатилов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, удастся ли РФ захватить новые территории — чего ждать на фронте. Идет 180-й день после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Институт изучения войны (ISW) в новом своде сообщил, что россияне не смогут захватить больше территорий в ближайшие месяцы, поскольку у них не хватает ресурса. Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что война стала более позиционной. По мнению эксперта, к зиме либо российская, либо украинская сторона проявят инициативу.


 



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Источник: https://www.ft.com/content/c9381570-5e3c-4e89-a5a0-7a98bbd880f6
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