Кремень о русском для военных: За кофе можно, в окопах – нет

Украинский язык является обязательным в Вооруженных Силах Украины, так же, как и в образовании, культуре, на телевидении, отметил Тарас Кремень. По его словам, в этом вопросе для него являются примером защитники "Азовстали", которые вели трансляцию по осаде на украинском и английском языках.

Креминь ставит в пример защитников "Азовстали"

"Сила Украины сегодня равна силе Вооруженных Сил Украины, поэтому любые попытки спекулировать на языке и сеять сомнения в несокрушимости нашей армии несут угрозу национальной безопасности"

, — подчеркнул Кремень.

По словам языкового омбудсмена, никто не запрещает бойцам в частном общении использовать негосударственный язык.

"За кофе можно общаться на любом языке, однако украинский — язык главнокомандующего, язык командиров бригад и подразделений, язык каждого военного, который для себя принял решение и защищает украинское государство, своих детей, свой язык и украинское будущее",

– сказал Тарас Кремень.

Также он подчеркнул, что по его оценкам, украинской сейчас гораздо больше на фронте, чем несколько лет назад.

Напомним, "Комментарии" писали, что украинский языковед и экс-нардеп Ирина Фарион, известная своими резкими высказываниями, попала в очередной скандал. Во время разговора с журналисткой Яниной Соколовой она заявила, что не считает украинцами солдат, защищающих нашу страну, но не говорящих по-украински. Особенно прошлась по русскоязычным воинам. На высказывания Фарион довольно жестко отреагировал омбусдмен Дмитрий Лубинец, обратившись по этому поводу в СБУ, Нацполицию и Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Портал "Комментарии" разбирался с тем, о чем свидетельствует этот скандал и какие у него могут быть последствия.



