logo

BTC/USD

63186.29

ETH/USD

3160.39

LTC/USD

82.97

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Красный Крест удивил своим решением по России
commentss НОВОСТИ Все новости

Красный Крест удивил своим решением по России

Красный Крест отказался наказать российское отделение несмотря на все нарушения

сегодня, 11:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать членство российского отделения, несмотря на все нарушения правил нейтралитета. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Gardian", со ссылкой на расследование международных СМИ.

Красный Крест удивил своим решением по России

Международное движение Красного Креста. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что после расследования были выявлены многочисленные нарушения устава Красного Креста российской организацией с момента начала полномасштабной войны в Украине. Более того, руководители региональных отделений заявляли о необходимости войны с "украинскими нацистами", а работники Красного Креста в форме часто присутствовали на военных учениях для детей.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) имеет полномочия приостановить деятельность членов, которые нарушают принципы нейтралитета и независимости Красного Креста. В прошлом году соответствующее решение было принято в отношении белорусского отделения.

Однако после четырехдневной встречи представителей МФКК в Женеве они отказались приостанавливать деятельность российского Красного Креста. Вместо этого решили лишь создать надзорный орган и обратиться с просьбой "решить выявленные проблемы и предполагаемые нарушения" принципов добропорядочности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Красный Крест РФ сотрудничает с Кремлем: возмущенная Европа требует наказаний.

Также издание "Комментарии" сообщало – во что РФ превратила ООН: вырисовываются ли перспективы переговоров Киева и Москвы. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2024/apr/29/red-cross-decides-against-suspending-russian-branch-despite-links-to-kremlin-war-machine#top
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости