Европа шокирована обнародованной информацией о совместном сотрудничестве русского Красного Креста (РЧХ) с представителями кремлевского режима. К руководству Международной Федерации Красного Креста (МФКК) предъявляют требование принять меры по его российскому отделению, информирует The Guardian .

Российский Красный Крест (фото из открытых источников)

Недавно произошла утечка внутренних документов кремлевского режима, где засвидетельствованы факты сотрудничества путинской власти с РКК. Здесь речь идет о совместной работе РЧХ с российскими "патриотическими" организациями, при этом высшие должностные лица РЧХ откровенно рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами".

В документах также отмечено, что в Кремле планируется профинансировать открытие отделений РЧХ на оккупированной РФ украинской территории. В целом, правительство РФ запланировало выделить этому обществу 677 миллионов рублей до конца года.

Отвечая на предварительное обнародование нескольких из этих обвинений, МФЧХ заявляет, что "внимательно рассматривает эти заявления". Однако правительства европейских стран, являющихся крупными финансовыми донорами МФКК, предъявляют требование принять меры против РЧХ. Например, правительство Швеции открыто намекает, что российское отделение нужно выгнать из Международного Красного Креста.

Но потенциальные дисциплинарные меры против РЧХ возможны только после завершения официального расследования, которое еще не было начато. "На данном этапе мы собираем информацию. Для этого нужно время. После рассмотрения претензий будет принято решение о дальнейших шагах", – заявили представители международного Красного Креста.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Красный Крест предупредил украинцев о серьезной опасности . Один из руководителей Международного комитета Красного Креста Эрик Толлефсен указал, что подрыв дамбы переместил мины и теперь представляют серьезную опасность на десятилетия вперед для мирного населения Украины.