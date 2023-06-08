Красный крест предупреждает о серьезной опасности из-за подрыва ГЭС

Один из руководителей Международного комитета Красного Креста Эрик Толлефсен указал, что подрыв дамбы переместил мины и теперь представляют серьезную опасность на десятилетия вперед для мирного населения Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Последствия взрыва ГЭС. Фото из открытых источников

Красный крест утверждает, что взрыв дамбы на Каховской ГЭС выпустил значительные массы воды по зоне боевых действий. Таким образом, мины, которые находились на ранее известных и указанных территориях, изменили свое место и представляют угрозу для украинского населения.

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"В прошлом мы знали, где были опасности. Теперь мы не знаем. Все, что мы знаем, это то, что они где-то ниже по течению", — сказал Эрик Толлефсен и добавил, что Красный Крест "с ужасом смотрит на новости, которые поступают".

Толлефсен вспомнил, что мины времен Второй мировой войны, найденные в 2015 году вблизи Дании, до сих пор находились в рабочем состоянии.

Представитель Красного Креста отметил, что кроме мин также существует опасность артиллерийских снарядов, которые используются в войне. По словам Толлефсена, как только уровень воды снизится, Красный Крест начнет свои исследования, а пока призывает всех быть максимально осторожными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Лукашенко цинично высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС. Белорусский диктатор заявил, что Украина стоит за взрывами на гидроэлектростанции и указал причину таких действий украинских властей.

Также "Комментарии" писали, что Россия пытается использовать подрыв Каховской ГЭС для создания ДРГ.