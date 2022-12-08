Красный Крест получил доступ к пленным украинцам

Эксперты Красного Креста (МККК) получили доступ к удерживаемых российской Федерацией пленных украинцев, пишут "Комментарии". Проверяли условия содержания пленников и обращения с ними, а также передали их семьям долгожданные новости, а самим пленным - книги, предметы личной гигиены, одеяла и тёплая одежда.

Червоний Хрест отримав доступ до полонених українців

"Эти посещения являются важным шагом для сохранения человечности в условиях жестокости международного вооруженного конфликта, – заявила президент МККК Мирьяна Сполярич. - Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и обеспечить, чтобы семьи получили известия. Я надеюсь, что эти посещения являются путём к более регулярному доступу ко всем военнопленным".

На прошлой неделе МККК совершил одно двухдневное посещение украинских военнопленных, а на этой неделе совершит еще одно. В этот период также были посещены и российские военнопленные. Еще больше посещений запланировано до конца месяца. В Красном Кресте не уточнили, какие места неволи посещали, и были ли в печально известной колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где были убиты пленные бойцы "Азова". Ранее эксперты организации пытались попасть туда, однако не получали "разрешения" от российских кафиров.

Команды МККК обращаются к семьям военнопленных, чтобы передать им новости от их близких. Большинство известий – это краткие сообщения с выражением любви и новости личного характера. Некоторые просят свои семьи не переживать. Другие просят их послать сигареты, носки и сладости. Все эти послания – спасительная опора для измученных родственников.

Как писали "Комментарии", Президент Владимир Зеленский в октябре подверг критике Международный Комитет Красного Креста (МККК), который до сих пор не может получить доступ к колонии в Еленовке (оккупированная часть Донецкой области), где 29 июля россияне устроили массовое убийство украинских военнослужащих.

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