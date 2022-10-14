Красный Крест и война в Украине: чем вызвано бездействие организации – как объяснить упрек Киева

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 октября раскритиковал Международный Комитет Красного Креста (МККК), который до сих пор не может получить доступ к колонии в Еленовке (оккупированная часть Донецкой области), где 29 июля россияне устроили массовое убийство украинских военнослужащих. А глава Офиса президента Андрей Ермак в ультимативной форме дал Красному Кресту три дня (до 17 октября) для посещения колонии в Еленовке. Как оцениваете такой ход украинской власти? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Красный крест. Фото: из открытых источников

Если Красный Крест не выполнит свои условия, поставленные нашей властью, ему вполне резонно могут указать в Украине на дверь

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев акцентирует, что вся система международных организаций, включая ООН, демонстрирует кризис на фоне российско-украинской войны.

"То, что МККК в ситуации этого конфликта оказался бесполезен и неэффективен, не говорил только ленивый. Данная организация уклоняется от своих базовых функций. В свое время Красный Крест допускался даже нацистской Германией в лагеря для военнопленных. А сейчас проявляется странная беспомощность, – отмечает политолог. – И возникает вполне справедливый вопрос – зачем нужны такие организации, если они не выполняют те функции, ради которых созданы?".

По словам эксперта, имеется вполне обоснованное подозрение, что МККК если не подыгрывает РФ, то явно стремиться избегать действий, которые могут вызвать раздражение у страны-агрессора.

"Если Красный Крест не выполнит свои условия, поставленные нашей властью, ему вполне резонно могут указать в Украине на дверь. Со всеми вытекающими для и без того подорванного имиджа данной организации. Особенно после того, как ПАСЕ единодушно признала Россию государством-террористом. Репутационные потери у МККК будут колоссальные. Заработать имидж прокси страны-террориста – не лучший репутационный капитал", – констатирует Андрей Золотарев.

Дальнейшая бездеятельность чиновников Красного Креста, вероятнее всего, проведет к еще большему подрыву доверия к данной организации

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Резкие заявления руководства нашей страны касательно действий МККК подтверждают полную бесполезность различных международных институций. Это касается и МККК, и ООН. В свете такой критики, вероятно, стоит вопрос о персональной ответственности чиновников того же Красного Креста касательно трагедии в Еленовке, не выполнения обязательств по гарантиям безопасности для сдавшихся защитников Мариуполя".

При этом, отмечает эксперт, в МККК открещиваются от того, что давали такие гарантии. А теперь еще и уклоняются от исполнения своей международной миссии по контролю за соблюдением прав человека и оказанием необходимой помощи лицам, которые в ней нуждаются.

"Дальнейшая бездеятельность чиновников Красного Креста, вероятнее всего, проведет к еще большему подрыву доверия к данной организации. С далеко идущими последствиями, – прогнозирует Ростислав Кравец. – Чиновникам МККК могут перестать предоставлять "зеленый свет" в их деятельности. А место этой бесхребетной структуры займут другие – более эффективные – организации".

Такие международные организации как ОБСЕ, МАГАТЭ, Красный Крест зачастую просто "отбывают номер"

Адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печёнкин напоминает, что сотни героев "Азовстали" все еще находятся в российском плену. Причем отношение к военнопленным – бесчеловечное, в нарушение всех международных норм и правил ведения войны.

"Точной информации о количестве наших воинов, находящихся в данное время именно в Еленовке, а также касательно состояния их здоровья, к сожалению, нет. Российская сторона отказывается предоставлять такую информацию и с трудом идет на формат обмена военнопленными. Для путлеровской военной машины человеческая жизнь ничего не стоит. К своим военным, а уж тем более к нашим защитникам, страна-агрессор показательна жестока", – отмечает эксперт.

По его мнению, такие международные организации как ОБСЕ, МАГАТЭ, Красный Крест зачастую просто "отбывают номер". Они неэффективны, что ставит вопрос о необходимости их качественного реформирования и изменения подходов и требований к их существованию и работе.

"Этот вопрос принципиальный и геополитический, – уверен Игорь Печёнкин. – После нашей безусловной победы на фронтах и возобновления целостности и территориальной неприкосновенности наших границ, Украина станет лидером модернизации не только региональных, но и международных союзов и блоков. В данное время необходимо призвать все ключевые страны-партнеры оказать давление на МККК для проведения миссии по оказанию помощи нашим плененным воинам, предоставлению им медицинской помощи. Это – экзамен на способность международного сообщества реагировать на нарушение прав человека".

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