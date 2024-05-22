«Корейский сценарий» неприемлем для Украины: почему он не прекратит войну

В преддверии встреч G7 и мирной конференции в Женеве с новой силой актуализировался вопрос перемирия в российско-украинской войне. В этом контексте, отмечает политолог Сергей Громенко, все чаще начинает звучать вариант завершения войны по так называемому "корейскому сценарию".

Война в Украине

На самом деле, говорит политолог, между войной на Украине и Корее нет ничего общего. По его словам, в первую очередь следует понимать, что Корея накануне войны находилась под оккупацией двух внешних сил, а вот Украина 24 года до войны была независимой, как и Россия.

При этом, добавляет эксперт, в Корее сразу возникли два локальных правительства, претендовавших на руководство над всем полуостровом, а с 1948 года существовали два разных государства. В Украине российским оккупантам ни разу не удалось создать какую-либо альтернативную государственность.

"Захваченные территории либо односторонне аннексировались Москвой, либо управлялись оккупантами по ширме самозванных "народных республик". Причем "ДНР" и "ЛНР" не смогли формально объединиться в "Новороссию", а в 2022-м их официально поглотила Россия",

– подчеркнул политолог.

Кроме того, Громенко подчеркивает, что до начала войны 38 параллель была техническим ориентиром для разграничения сил США и СССР, а не международно признанной границей Кореи. А вот границы Украины до российского вторжения были признаны международным правом.

"Война в Корее имела одновременно характер и гражданской, и мировой – полуостров стал полем боя американцев против советцев и китайцев. Украина с 2014 года отражает агрессию иностранного государства, а "гражданская война" в ней — влажные фантазии кремлевских пропагандистов",

– подчеркни эксперт.

Также политолог обращает внимание на то, что государственные границы обеих Корей прошли там, где удалось зафиксировать фронт, причем с обеих сторон иностранных войск было гораздо больше, чем собственно корейских. Украинцы сидят в окопах почти самостоятельно, малочисленные добровольцы-иностранцы погоды не делают.

"Итак, почему я так решительно выступаю против термина "корейский"? Да потому, что корейцы, как бы там ни было, были одним народом в одной стране и не по своей воле разделены сверхдержавами. А значит, когда-то, раньше или позже, вопрос об объединении Кореи снова возникнет. А украинцы не разделенный народ, и россияне с украинцами не один народ",

– подчеркнул политолог.

Вместе с тем он признал, что перед Киевом еще будет стоять сверхтяжелый вызов реинтеграции оккупированных территорий, но уже никогда не встанет вопрос "воссоединения" с Россией.

"Не понимать этого основного отличия означает не справиться с проблемой русского империализма",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что олигархи начали процесс о принуждении Украины к капитуляции перед Россией.