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Ткачик Олеся
В преддверии встреч G7 и мирной конференции в Женеве с новой силой актуализировался вопрос перемирия в российско-украинской войне. В этом контексте, отмечает политолог Сергей Громенко, все чаще начинает звучать вариант завершения войны по так называемому "корейскому сценарию".
Война в Украине
На самом деле, говорит политолог, между войной на Украине и Корее нет ничего общего. По его словам, в первую очередь следует понимать, что Корея накануне войны находилась под оккупацией двух внешних сил, а вот Украина 24 года до войны была независимой, как и Россия.
При этом, добавляет эксперт, в Корее сразу возникли два локальных правительства, претендовавших на руководство над всем полуостровом, а с 1948 года существовали два разных государства. В Украине российским оккупантам ни разу не удалось создать какую-либо альтернативную государственность.
Кроме того, Громенко подчеркивает, что до начала войны 38 параллель была техническим ориентиром для разграничения сил США и СССР, а не международно признанной границей Кореи. А вот границы Украины до российского вторжения были признаны международным правом.
Также политолог обращает внимание на то, что государственные границы обеих Корей прошли там, где удалось зафиксировать фронт, причем с обеих сторон иностранных войск было гораздо больше, чем собственно корейских. Украинцы сидят в окопах почти самостоятельно, малочисленные добровольцы-иностранцы погоды не делают.
Вместе с тем он признал, что перед Киевом еще будет стоять сверхтяжелый вызов реинтеграции оккупированных территорий, но уже никогда не встанет вопрос "воссоединения" с Россией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что олигархи начали процесс о принуждении Украины к капитуляции перед Россией.
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Ігор
сегодня, 12:47
Спільного в ній - це закордонні власники цієї кризи. Якби не корупція і силові захоплення влади цієї юдейсько-путинської кризи б не було.