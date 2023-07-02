Контрнаступление ВСУ: видео военного собрало миллионы просмотров



















Один из военных 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус обнародовал полный видеоролик, отснятый во время штурма позиций российских захватчиков, за которое он "получил по шапке от "Залужного", потому что был в бою без каски. О жизни воинов ВСУ сообщает "Телеграф".

Валерий Маркус (фото из открытых источников)

Видеоролик, выставленный на канале Валерия Маркуса назван так "47 ОМБр "Магура" прорывает оборону россиян на юге", эти события реально происходили на обнародованных кадрах. Через 22 часа видеоролик набрал почти 2 миллиона просмотров. Именно здесь можно наблюдать, как нелегко приходится украинским защитникам, чтобы в период наступления освободить украинскую территорию.

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Кадры из нашлемной камеры командира, в частности, сняли: как работает артиллерия, бои с перестрелкой, захват пленных, ночные "вылазки" и трофеи украинских военных — захваченная российская техника.

"В этом видео сконцентрированы события двух суток штурмовых действий. Две роты россиян сбежали со своих позиций", — говорится в информации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал два фактора, замедливших контрнаступление ВСУ. Сейчас украинское контрнаступление идет, но оно далеко от тех темпов, которые хотелось бы видеть не только западным союзникам, но и самим украинцам. Это происходит потому, что рисковать жизнью военных командование не собирается. Для Украины ее люди – главная ценность и приоритет. Такое заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью испанскому изданию "El Mundo". Если же говорить о том, почему контрнаступление опоздало по срокам, то, по словам главы украинского государства, здесь есть два фактора. Первый – это плохие погодные условия. Второй фактор – это несвоевременная поставка обещанного вооружения от союзников.