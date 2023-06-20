Контрнаступление ВСУ: в США назвали три участка, где удалось добиться успеха

Силы обороны Украины добились определенных успехов в ходе наступательных действий на ряде направлений в разных областях. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: Getty Image

Американские эксперты отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта, и 19 июня добились успехов. Российский "военкор" сообщил, что 19 июня бойцы ВСУ продолжали атаки к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополивки (ок. 12 км к северо-востоку от Бахмута).

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По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, за последнюю неделю Силы обороны на Таврическом (Запорожском) направлении продвинулись до 7 километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали южнее Большой Новоселки на западе Донецкой области.

Кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

Военные блогеры также сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня.

В министерстве обороны Великобритании 19 июня оценили, что РФ, вероятно, перебросила значительные части Днепровской группировки войск с восточного (левого) берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления для реагирования на контрнаступательные действия ВСУ за последние 10 дней.

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