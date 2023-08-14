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Контрнаступление ВСУ: в британской разведке рассказали, где у россиян новые проблемы

Украинские силы активизировали свои атаки малых групп в нижнем течении Днепра

сегодня, 12:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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За последнюю неделю в нижнем течении Днепра наблюдается оживление маломасштабных боевых действий, что создает новые дополнительные проблемы для оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Контрнаступление ВСУ: в британской разведке рассказали, где у россиян новые проблемы

ВСУ. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что кроме расширения плацдарма, созданного украинскими силами возле разрушенного Антоновского моста еще в июне, сейчас украинские войска устраивают частые рейды на оккупированный берег и работают над созданием небольших плацдармов в новых местах.


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Кроме того, в устье Днепра продолжается активная борьба за контроль над небольшими островами. 

"Российское командование стоит перед дилеммой: укреплять это направление или развертывать войска в районах основных контрнаступательных операций Украины, дальше на восток", – констатируют в британской разведке.                                         

По данным американских наблюдателей, украинские войска смогли выбить оккупантов из села Урожайное, что на границе Донецкой и Запорожской области. По крайней мере, часть населенного пункта уже не контролируется захватчиками.

На прошлой неделе определенный резонанс получил успешный рейд украинской ДРГ на левый берег Днепра вблизи поселка Казачьи Лагеря. Во время этой операции было уничтожено несколько десятков захватчиков, определенное количество также попало в плен. Среди пленных – командир батальона майор Томов, который уже дал показания.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1690963735228076032
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