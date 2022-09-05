Контрнаступление ВСУ сделало свое дело – оккупанты ставят «референдум» на паузу

Все лето назначенные оккупантами "властью" Херсонщины коллаборанты делали заявления о том, что подготовка к так называемому "референдуму" о вхождении захваченных россиянами областей в состав РФ идет полным ходом и ничто не помешает проведению "волеизъявления" людей. И вот сегодня коллаборант и представитель оккупационных "властей" Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область готова к псевдореферендуму, но из-за "ситуации с безопасностью" была взята пауза. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Херсонская область. Фото: из открытых источников

При этом коллаборант заявил, что угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук о наказании для участников "референдума" не помешают его проведению в Херсонской области.

Кирилл Стремоусов отметил, что жители Херсонской области готовы принимать участие в так называемом "референдуме", потому что для себя уже определились, что хотят войти в состав России и иметь надежную защиту.

"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет понятно практически, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем – накормить население, обезопасить население", – заявил Стремоусов уже вещая в эфире телеканала "Россия-1".

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