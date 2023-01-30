Контрнаступление ВСУ может быть отложено до начала лета: в ISW назвали причину

Российские захватчики могут опередить украинцев и пойти в контрнаступление первыми. Хотя, ожидалось, что именно Украина начнёт своё контрнаступление этой зимой, когда наступят подходящие погодные условия. Причина почему этого до сих пор не произошло – в Запада, который тянет с поставками танков и бронетранспортёров, без которых невозможна широкая контрнаступательная операция. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото: Getty Images

Аналитики отмечают, сроки, когда Украина должна была пойти в контрнаступление уже давно прошли, а всё потому что Запад слишком долго тянет с предоставлением необходимой помощи. Упущенное ВСУ время привело к тому, что россияне уже лучше подготовились к возможному контрнаступлению и теперь оно не будет таким простым как планировалось.

Эксперты подчёркивают, что задержка привела к тому, что Россия успела перегруппировать войска и подготовить собственное наступление, которое может состояться в Луганской и Донецкой области.

По данным ISW, Украина до сих пор не получила танки и бронетранспортёры. В лучшем случае ей придётся ещё ждать несколько недель. Но с приближением весны испортятся погодные условия. Эксперты предполагают, что Украине придётся подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить контрнаступательные действия.

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