Контрнаступление ВСУ: каким может быть его итог – почему Запад уже переживает

Фактически остается последний месяц весны, чтобы увидеть анонсированное ранее весеннее контрнаступление ВСУ. О нем много говорят, как в Украине, так и на Западе, но пока что нет даже предпосылок, что украинская армия начинает массово контратаковать. Почему этот факт может волновать Запад? И можно ли говорить, что одного массированного наступления ВСУ хватит т для деоккупации всех территорий? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

ВСУ. Фото из открытых источников

Западные дипломаты считают, что именно Украина должна ослабить страну-агрессора

Пока идут разговоры о том, что ВСУ активно готовятся к предстоящему контрнаступлению, на Западе начинают появляться мнения, что Украина может не пойти во встречное наступление, а разговоры так и останутся разговорами. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал политолог Николай Давыдюк, сославшись на разговоры с западными дипломатами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Они говорят: "У нас есть страх, что Украина может в контрнаступление не пойти". А я говорю: "А что, страшно? Вы же здесь типа дали половинку того, что хотели. И теперь типа "идите, умирайте, а мы посмотрим", – отметил Николай Давыдюк.

По его словам, многие западные политики опасаются, что, если Украина не пойдет в анонсированное ранее контрнаступление, то Россия не ослабнет. Появится риск, что Кремль может вновь напасть с новой силой либо на Украину, либо на какую-то другую страну на Западе.

Во время контрнаступления многое зависит от погоды и какое сопротивление будут оказывать российские войска

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что за одну наступательную операцию Киеву нереально добиться победы, такие действия нужно делать несколько раз. Свое мнение он озвучил в эфире "Эспрессо".

"Враги понимают, что наше контрнаступление все равно состоится, поэтому они пытаются помешать нам любым способом. То есть постоянными обстрелами и локальными атаками на небольших участках фронта противник отвлекает внимание ВСУ и заставляет нас делать определенные логистические движения, что не способствует подготовке к контрнаступлению. Это все нам не помешает, контрнаступление произойдет, но таким образом Россия пытается как-то приостановить начало или приуменьшить возможности нашего наступления, которое мы ожидаем", — рассказал Алексей Гетьман.

Военный напомнил слова министра обороны Украины Алексей Резникова о том, что не нужно перегревать ожидания нашего наступления.

"Это контрнаступление не даст нам возможности освободить все оккупированные врагом территории. Даже это и не планируется, потому что невозможно выполнить такие задачи за одно наступление. Мы освободим какие-то территории, но потом мы остановимся, потому что после наступления любая армия мира останавливается и подводит балансы, считает потери, приводит в порядок оружие и людей, формирует дальнейшие наступательные действия", — сказал Гетьман.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему все же состоялись телефонные переговоры Зеленского и Цзиньпина – какие от них ожидания.



