Контрнаступление ВСУ: каким может быть его итог – почему Запад уже переживает

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Кравцев Сергей
Фактически остается последний месяц весны, чтобы увидеть анонсированное ранее весеннее контрнаступление ВСУ. О нем много говорят, как в Украине, так и на Западе, но пока что нет даже предпосылок, что украинская армия начинает массово контратаковать. Почему этот факт может волновать Запад? И можно ли говорить, что одного массированного наступления ВСУ хватит т для деоккупации всех территорий? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
ВСУ. Фото из открытых источников
Пока идут разговоры о том, что ВСУ активно готовятся к предстоящему контрнаступлению, на Западе начинают появляться мнения, что Украина может не пойти во встречное наступление, а разговоры так и останутся разговорами. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал политолог Николай Давыдюк, сославшись на разговоры с западными дипломатами.
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По его словам, многие западные политики опасаются, что, если Украина не пойдет в анонсированное ранее контрнаступление, то Россия не ослабнет. Появится риск, что Кремль может вновь напасть с новой силой либо на Украину, либо на какую-то другую страну на Западе.
Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что за одну наступательную операцию Киеву нереально добиться победы, такие действия нужно делать несколько раз. Свое мнение он озвучил в эфире "Эспрессо".
Военный напомнил слова министра обороны Украины Алексей Резникова о том, что не нужно перегревать ожидания нашего наступления.
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