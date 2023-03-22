Контрнаступление ВСУ: Как Россия пытается сорвать движение Сил обороны

Украинские военные готовятся к контрнаступлению, чтобы изгнать Россию с территории нашей страны. Подготовка к наступательным действиям имеет три момента. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишут "Комментарии". По его словам, россияне пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.



Что россияне пытаются сделать в противовес контрнаступлению ВСУ

Мусиенко отметил, что сейчас есть три момента подготовки украинских защитников к контрнаступательной операции. Он подтвердил слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США сейчас помогают Украине отбивать российские атаки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Во-вторых, при этом США понимают, какие задачи стоят перед ВСУ. Проявить гибкость, с одной стороны – отразить атаки, с другой – продолжать увеличивать подготовку украинских войск, которые сейчас проходят обучение за рубежом на разных полигонах стран НАТО", – сказал он.

Военный эксперт назвал третьим моментом поставки техники для этих обученных подразделений, которая может быть применена для контрнаступления.

Александр Мусиенко подчеркнул, что Россия пытается помешать контрнаступлению украинских военных. Оккупанты делают все, чтобы ВСУ были сосредоточены только на боях на Востоке и не шли в наступление.

"Думаю, они еще сохраняют запасной сценарий, когда начнется контрнаступление ВСУ, активизировать боевые действия по другим направлениям, чтобы оттянуть наши силы. К такому сценарию мы тоже готовы", – отметил эксперт.

Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что в последнее время все чаще раздаются тезисы о том, что Украина имеет "единственный шанс на успешное контрнаступление". Таким образом, Украину готовят к тому, что ударить нужно один раз, но сильно. Второй попытки не будет.

Кроме того, для проведения наступательных операций украинские военные нуждаются в снарядах и нужно сформировать достаточное количество сил и средств. Учесть синоптическую ситуацию, ведь наступательные операции не всегда происходят вдоль асфальтированных дорог. А также учесть боевой потенциал врага. Оптимальный вариант – начинать на стадии, когда потенциал врага находится в упадке.

Как писали "Комментарии", в информационном пространстве много информации о том, что вскоре может состояться анонсированное ранее весеннее контрнаступление ВСУ. Но когда он именно произойдет по понятным причинам никто не скажет и даже не намекнет.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что большие операции нуждаются в абсолютной тишине. Следующая выигрышная стратегия будет на 100% уникальна.

Читайте на сайте "Комментарии" — контрнаступление и снарядный голод: что ждет ВСУ.