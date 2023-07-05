Контрнаступление Украины: в ISW рассказали, действительно ли ситуация зашла в тупик

Как передает портал "Комментарии", в экспертной среде и СМИ активно обсуждается контрнаступление ВСУ и его довольно слабые темпы. Вместе с тем аналитики Института изучения войны считают, что неспешные темпы операций украинских сил никак не свидетельствуют о том, что ситуация зашла в тупик и Украине не по силам освободить большую часть захваченных россиянами территорий.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики напомнили, что украинские силы проводили медленные и постепенные кампании блокирования районов концентрации россиян на восточном берегу Херсонской области и ограниченные наземные атаки на западном берегу в период с августа по ноябрь 2022 года, прежде чем окончательно заставить россиян уйти с правого берега в середине ноября.

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В то же время, в ISW отметили, что российское зимне-весеннее наступление завершилось чуть больше, чем через месяц, не достигнув значительных успехов вдоль границы Луганской и Харьковской областей.

"Ситуация на юге Украины, конечно, другая, потому что здесь нет естественных условий, когда россияне могли рассчитывать всего на два моста через Днепр. Тем не менее, украинское контрнаступление на Херсон состояло из фаз относительно быстрого продвижения и длительных периодов подготовки, боев, направленных на истощение российских сил, и ограниченных достижений, что в конечном итоге сделало российские позиции на западном берегу реки слабыми", — говорится в отчете.

Эксперты добавляют, нынешнее украинское контрнаступление является менее драматичным и быстрым, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешным, чем неудачное российское зимне-весеннее наступление. В целом по своему темпу и начальному прогрессу оно больше всего похоже на более медленное, но успешное херсонское контрнаступление.



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