Контрнаступление Украины: в ISW рассказали, действительно ли ситуация зашла в тупик

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в экспертной среде и СМИ активно обсуждается контрнаступление ВСУ и его довольно слабые темпы. Вместе с тем аналитики Института изучения войны считают, что неспешные темпы операций украинских сил никак не свидетельствуют о том, что ситуация зашла в тупик и Украине не по силам освободить большую часть захваченных россиянами территорий.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Аналитики напомнили, что украинские силы проводили медленные и постепенные кампании блокирования районов концентрации россиян на восточном берегу Херсонской области и ограниченные наземные атаки на западном берегу в период с августа по ноябрь 2022 года, прежде чем окончательно заставить россиян уйти с правого берега в середине ноября.
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В то же время, в ISW отметили, что российское зимне-весеннее наступление завершилось чуть больше, чем через месяц, не достигнув значительных успехов вдоль границы Луганской и Харьковской областей.
Эксперты добавляют, нынешнее украинское контрнаступление является менее драматичным и быстрым, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешным, чем неудачное российское зимне-весеннее наступление. В целом по своему темпу и начальному прогрессу оно больше всего похоже на более медленное, но успешное херсонское контрнаступление.
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Ігор
сегодня, 08:34
Справді зайшла. ЗеАкела вкотре промахнувся. Всю історію України президенти були її найбільшою ганьбою, а цей - вершина. Щоб керувати чимось, особливо країною, треба вміти передбачати і прораховувати на перед, а не тільки бідосиками анонсувати. Гніле не дає плодів. Чекаємо виборів у США.