Контрнаступление откладывается, потому что ждем F-16: ответ Зеленского

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Кравцев Сергей
Украина продолжает активно готовится к контрнаступлению. Получение боевых самолетов от союзников значительно помогло бы Украине. Но начало контрнаступления ВСУ не будет привязано к их получению. Как передает издание "Комментарии", такое заявление во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
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По его словам, есть страны, которые хотят передать Украине F-16 или другие виды авиации, но для этого нужна политическая воля.
На уточняющий вопрос, могли ли боевые самолеты играть решающее значение в контрнаступлении ВСУ, он сказал: "Если честно, это очень сильно помогло бы".
Он добавил, есть понимание, что украинским войскам нужно идти вперед уже сейчас, но параллельно нужно продолжать вести диалог с союзниками о передаче современных истребителей Украине.
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Ігор
сегодня, 14:02
Очікувано. Гарному вождю від Бені тепер потрібні літаки, щоб зруйнувати міст, збудований поганим Ротенбергом, на гроші відмиті Абрамовичем, які зберігаються у гаманця Ролдугина. Навіть батько ціх суперечок за брудні потоки - Ізраїль не здатен відрізнити хто з цих пекельних власників війни гарний, а хто поганий і тримається нейтральним. А поки Хунта лишається при владі. Вони працюють, а їм все мало!