Контрнаступление откладывается, потому что ждем F-16: ответ Зеленского

Украина продолжает активно готовится к контрнаступлению. Получение боевых самолетов от союзников значительно помогло бы Украине. Но начало контрнаступления ВСУ не будет привязано к их получению. Как передает издание "Комментарии", такое заявление во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Нам будет гораздо сложнее (Ред. – если партнеры не передадут самолеты), мы будем терять больше людей. Это может тормозить соответствующие процессы деоккупации нашего государства", — заявил Зеленский.

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По его словам, есть страны, которые хотят передать Украине F-16 или другие виды авиации, но для этого нужна политическая воля.

На уточняющий вопрос, могли ли боевые самолеты играть решающее значение в контрнаступлении ВСУ, он сказал: "Если честно, это очень сильно помогло бы".

"Мы понимаем, что так затягивать мы не будем, и будем начинать (Ред. – контрнаступление) еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще. Успокаивать Россию тем, что нам нужно несколько месяцев, чтобы учиться на самолетах, и только потом мы начнем – нет, так не будет", – отметил президент.

Он добавил, есть понимание, что украинским войскам нужно идти вперед уже сейчас, но параллельно нужно продолжать вести диалог с союзниками о передаче современных истребителей Украине.

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