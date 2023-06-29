logo

BTC/USD

30625.72

ETH/USD

1865.49

LTC/USD

84.72

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Контрнаступление идет успешно: Маркус показал видео захваченного российского танка
commentss НОВОСТИ Все новости

Контрнаступление идет успешно: Маркус показал видео захваченного российского танка

Валерий Маркус из 47-й отдельной механизированной бригады показал видео захваченного танка российской армии.

сегодня, 12:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Контрнаступление идет успешно: Маркус показал видео захваченного российского танка

Украинский военный Валерий Маркус. Фото из открытых источников

Украинский военный, главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус продемонстрировал успешные последствия наступления Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Маркуса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Украинский боец показал кадры захваченного танка со словами: "Контрнаступление идет успешно. Слава Украине!", а также произнес лозунг 47 отдельной механизированной бригады "Магура" — Semper audentes!, что означает "всегда отважны!".

Посмотреть видео с захваченным российским танком с характерным символом российской агрессии – буквой Z можно ниже:

Перед этим Маркус также сообщал об успешных действиях украинских военных. 47 отдельная механизированная бригада "Магура" захватила вражеские окопы. Маркус на видео объясняет, что произошли времена успешных штурмов на российские позиции. По его словам вокруг "куча трупов", но пока хорошо, что они "не воняют".

Недавно Валерий Маркус встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудил возможность улучшить украинскую армию. В частности, это касается цифровизации ВСУ, которая поможет украинским бойцам меньше тратить время на бумажную работу и быстро предоставлять всю необходимую информацию в генштаб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Маркус рассказал о потерях россиян на войне и призвал не верить информации Кремля.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские солдаты и западная военная техника все больше сталкивается с неприятностями из-за нового российского оружия. Которую россияне начали активнее применять по сравнению с весенним периодом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Valerii_Markus/status/1674309219065946112
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!