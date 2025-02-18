"Контракт 18-24": в Минобороны рассказали, сколько уже желающих подали заявки

Количество обращений в мобильном приложении "Резерв+" по заключению годового "мотивационного контракта" для службы в армии для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет уже превысило отметку в 10 тысяч. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Представитель оборонного ведомства отметил, что такое количество запросов по "Контракту 18-24" было отправлено в "Резерв+" только за неделю.

Он также обратил внимание, что подать заявку на подписание такого контракта для молодых людей в возрасте 18-24 года можно не только через приложение "Резерв+".

"Скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24"", — рассказал Дмитрий Лазуткин.

Он добавил, что поэтому добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет имеют "несколько возможностей попасть на этот контракт".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Минобороны запустило контракты для украинцев 18-24 лет. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей получить боевой опыт и финансовую устойчивость всего за один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение. Спецконтракты для молодежи вызвали неоднозначную реакцию в ВСУ. Некоторые военные поддержали попытки мотивировать граждан вступать в ряды войска с помощью бонусов, однако подчеркнули, что не следует забывать и о "старожилах". Привлечет ли такая инициатива молодых людей и сделает ли мобилизацию в Украине более эффективной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



