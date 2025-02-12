Сколько добровольцы по "Контракту 18-24" будут на фронте: разъяснение Минобороны

В Украине на днях была запущена программа "Контракт 18-24", в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Они будут выполнять боевые задачи на фронте. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Служба по контракту 18-24. Фото: из открытых источников

Спикер рассказал, что те, те, кто подпишет такой контракт сразу же получит 200 тысяч гривен. Следующая выплата будет после прохождения базовой военной подготовки – 300 тысяч гривен.

Третья часть – 500 тысяч гривен тогда, когда действие контракта уже заканчивается, в день исключения из списков личного состава воинской части.

"Это плюс к денежному обеспечению и дополнительному денежному обеспечению, если речь идет о выполнении боевых задач. А предполагается, что около 6 месяцев эти люди будут выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения", — рассказал Лазуткин.

Он отметил, что в Минобороны рассчитывают на пополнение для войска и усиление Сил обороны.

"И сейчас мы по первым суткам, которые продолжаются, которые не закончились на самом деле, уже видим, что заинтересованность есть. Есть определенный ажиотаж", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.



