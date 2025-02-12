Сколько добровольцы по "Контракту 18-24" будут на фронте: разъяснение Минобороны

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Кравцев Сергей
В Украине на днях была запущена программа "Контракт 18-24", в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Они будут выполнять боевые задачи на фронте. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
Служба по контракту 18-24. Фото: из открытых источников
Спикер рассказал, что те, те, кто подпишет такой контракт сразу же получит 200 тысяч гривен. Следующая выплата будет после прохождения базовой военной подготовки – 300 тысяч гривен.
Третья часть – 500 тысяч гривен тогда, когда действие контракта уже заканчивается, в день исключения из списков личного состава воинской части.
Он отметил, что в Минобороны рассчитывают на пополнение для войска и усиление Сил обороны.
Читайте также на портале "Комментарии" — добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
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