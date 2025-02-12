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Добровольцы, которые присоединились к ВСУ, тоже получат миллион: в Минобороны дали разъяснение

Спикер Минобороны Лазуткин подтвердил, что добровольцы, которые присоединились к ВСУ до изменений условий контракта, тоже получат миллион

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Добровольцы, которые присоединились к ВСУ, тоже получат миллион: в Минобороны дали разъяснение

ВСУ. Фото из открытых источников

"Выплата денежного вознаграждения в размере один миллион гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу", – говорится в сообщении.

По словам Лазуткина, военнослужащие в возрасте до 25 лет, которые добровольно подписали контракт с войском, могут обратиться к своим командирам и узнать об алгоритме получения денежного вознаграждения.

Также спикер добавил, что после окончания срока действия контракта военнослужащие имеют право уволиться или заключить новый контракт. При этом граждане, которые отслужили по контракту, не могут быть призваны в армию по мобилизации в течение 12 месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине официально открылся набор желающих служить в ВСУ в возрасте 18-24 лет. Об этом 11 февраля сообщает портал "Комментарии". Заявку на контракт можно подать прямо на сайте, который работает под эгидой Минобороны Украины.

В Минобороны уточнили, что каждому предложен контракт на 1 млн грн. (200 тыс. грн сразу при подписании контракта и 800 тыс. грн выплат двумя частями на время действия контракта)

Дополнительно выплачивается до 120 тыс. грн/месяц + доплаты за боевые задания. Таким образом, за год контрактник может заработать до 2 млн грн. и, вероятно, даже больше.




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