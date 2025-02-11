Не миллион: ВСУ открыли набор 18-летних на войну - назван точный заработок контрактника

В Украине официально открылся набор желающих служить в ВСУ в возрасте 18-24 лет. Об этом 11 февраля сообщает портал "Комментарии". Заявку на контракт можно подать прямо на сайте, который работает под эгидой Минобороны Украины.

Минобороны начало набор в армию украинцев 18-24 лет за два миллиона гривен в год. Фото: из открытых источников

В Минобороны уточнили, что каждому предложен контракт на 1 млн грн. (200 тыс. грн сразу при подписании контракта и 800 тыс. грн выплат двумя частями на время действия контракта)

Дополнительно выплачивается до 120 тыс. грн/месяц + доплаты за боевые задания. Таким образом, за год контрактник может заработать до 2 млн грн. и, вероятно, даже больше.

Также предлагается:

Выбор части и специальности;

Компенсация жилья в течение службы;

Медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;

Ипотека 0.0% годовых после окончания контракта ("е-оселя")

Бесплатный проезд и коммунальные льготы;

Обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства, после окончания контракта;

Право на выезд за границу после 1 года службы;

Возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК.

Сейчас на сайте указаны семь бригад ВСУ, из которых новобранец может выбрать. Это:

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

95 отдельная десантно-штурмовая бригада (в боях — с 2014 года);

38 отдельная бригада морской пехоты ("Церберы");

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода;

24 отдельная механизированная бригада имени короля Данила;

92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс".

"Комментарии" уже цитировали Зеленского, который обещал, что молодежи в возрасте 18-24 лет предложат выгодный контракт. По его словам, контракт будет заключаться на один год. Обязательной мобилизации для людей этого возраста не будет, речь именно о службе по желанию. Боевые бригады совместно с Министерством обороны заканчивают проработку контракта, отметил он. Позднее Зеленский заявил, что новобранцы получат миллион гривен каждый.

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