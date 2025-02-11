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Не миллион: ВСУ открыли набор 18-летних на войну - назван точный заработок контрактника

Миллион гривен - это только бонус при подписании контракта, есть и другие выплаты

11 февраля 2025, 20:49
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Николай Лисицын

В Украине официально открылся набор желающих служить в ВСУ в возрасте 18-24 лет. Об этом 11 февраля сообщает портал "Комментарии". Заявку на контракт можно подать прямо на сайте, который работает под эгидой Минобороны Украины.

Не миллион: ВСУ открыли набор 18-летних на войну - назван точный заработок контрактника

Минобороны начало набор в армию украинцев 18-24 лет за два миллиона гривен в год. Фото: из открытых источников

В Минобороны уточнили, что каждому предложен контракт на 1 млн грн. (200 тыс. грн сразу при подписании контракта и 800 тыс. грн выплат двумя частями на время действия контракта)

Дополнительно выплачивается до 120 тыс. грн/месяц + доплаты за боевые задания. Таким образом, за год контрактник может заработать до 2 млн грн. и, вероятно, даже больше.

Также предлагается:

  • Выбор части и специальности;
  • Компенсация жилья в течение службы;
  • Медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;
  • Ипотека 0.0% годовых после окончания контракта ("е-оселя")
  • Бесплатный проезд и коммунальные льготы;
  • Обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства, после окончания контракта;
  • Право на выезд за границу после 1 года службы;
  • Возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК.

Сейчас на сайте указаны семь бригад ВСУ, из которых новобранец может выбрать. Это:

  • 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
  • 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (в боях — с 2014 года);
  • 38 отдельная бригада морской пехоты ("Церберы");
  • 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода;
  • 24 отдельная механизированная бригада имени короля Данила;
  • 92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
  • 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс".

"Комментарии" уже цитировали Зеленского, который обещал, что молодежи в возрасте 18-24 лет предложат выгодный контрактПо его словам, контракт будет заключаться на один год. Обязательной мобилизации для людей этого возраста не будет, речь именно о службе по желанию. Боевые бригады совместно с Министерством обороны заканчивают проработку контракта, отметил он. Позднее Зеленский заявил, что новобранцы получат миллион гривен каждый.

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Источник: https://18-24.army.gov.ua/
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