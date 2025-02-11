Не миллион: ВСУ открыли набор 18-летних на войну - назван точный заработок контрактника

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Николай Лисицын
В Украине официально открылся набор желающих служить в ВСУ в возрасте 18-24 лет. Об этом 11 февраля сообщает портал "Комментарии". Заявку на контракт можно подать прямо на сайте, который работает под эгидой Минобороны Украины.
Минобороны начало набор в армию украинцев 18-24 лет за два миллиона гривен в год. Фото: из открытых источников
В Минобороны уточнили, что каждому предложен контракт на 1 млн грн. (200 тыс. грн сразу при подписании контракта и 800 тыс. грн выплат двумя частями на время действия контракта)
Дополнительно выплачивается до 120 тыс. грн/месяц + доплаты за боевые задания. Таким образом, за год контрактник может заработать до 2 млн грн. и, вероятно, даже больше.
Также предлагается:
Сейчас на сайте указаны семь бригад ВСУ, из которых новобранец может выбрать. Это:
"Комментарии" уже цитировали Зеленского, который обещал, что молодежи в возрасте 18-24 лет предложат выгодный контракт. По его словам, контракт будет заключаться на один год. Обязательной мобилизации для людей этого возраста не будет, речь именно о службе по желанию. Боевые бригады совместно с Министерством обороны заканчивают проработку контракта, отметил он. Позднее Зеленский заявил, что новобранцы получат миллион гривен каждый.
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