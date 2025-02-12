Что удивляет в «контракте 18-24» от Минобороны: улучшится ли мобилизация

Минобороны запустило контракты для украинцев 18-24 лет. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей получить боевой опыт и финансовую устойчивость всего за один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение. Спецконтракты для молодежи вызвали неоднозначную реакцию в ВСУ. Некоторые военные поддержали попытки мотивировать граждан вступать в ряды войска с помощью бонусов, однако подчеркнули, что не следует забывать и о "старожилах". Привлечет ли такая инициатива молодых людей и сделает ли мобилизацию в Украине более эффективной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине

Эта инициатива больше выглядит как определенный жест в сторону наших западных партнеров

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что инициатива сама по себе неплохая и может в принципе расширить список желающих мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. В первую очередь действительно этой возрастной категории, на которую эта инициатива направлена. Однако, отмечает собеседник портала "Комментарии", ключевой вопрос здесь даже не в количестве тех, кто согласится это сделать.

"Не думаю, что оно (количество молодых людей, которые откликнутся на инициативу – ред.) будет достаточно большим, поскольку, как правило, эти люди либо учатся, либо уже работают, либо значительная часть из них уехала за границу, поскольку имела такую возможность как минимум в начале широкомасштабного вторжения. Но ключевая проблема этой инициативы действительно в том, что она создает определенное неравенство в рядах Вооруженных сил Украины. И поднимает ключевой вопрос справедливости. Я не видел, честно говоря, никаких комментариев именно со стороны военных, которые такой подход расценили, как вполне приемлемый и нормальный. То есть они не против, с одной стороны, оплаты, тех гарантий социальных и других, которые предоставляются собственно по этому контракту, но считают, что тогда это должно распространяться на всех, кто на сегодняшний день защищает Украину на фронте. И тех, кто добровольно мобилизовался, начиная с 2022 года, и тех, кто получил повестку и, собственно, тоже приступил к обороне государства. В данном случае здесь разницы не должно быть и нарушения даже этих гендерных принципов вряд ли будет как-то положительно восприниматься непосредственно в рядах Вооруженных сил", – отметил Игорь Рейтерович.

Кроме того, продолжает эксперт, если мы посмотрим на мировую практику, подобного разделения в принципе нет в других армиях, в первую очередь, контрактного плана. Поскольку это дискриминирующая в некоторой степени норма и она явно не будет способствовать внутреннему единству ВСУ и их возможности реагировать на стоящие перед страной вызовы.

"Поэтому по состоянию на сегодняшний день эта инициатива больше выглядит как определенный жест или реверанс в сторону наших западных партнеров, которые регулярно поднимают вопросы необходимости уменьшения мобилизационного возраста в Украине. Теперь, в принципе, у нас может появиться, по крайней мере, на уровне политического руководства, ответ что, мол, смотрите, мы ввели такую программу. У нас молодые люди добровольно мобилизуются. Будет какой-то процент тех, кто, конечно, захочет это сделать. Это можно будет представить как попытку решить эту проблему и ответить на те вопросы, которые возникают со стороны тех стран, которые поддерживают Украину. Но глобально это не может решить те проблемы, которые есть на сегодняшний день с мобилизацией, поскольку данная инициатива не охватывает, например, почти 6 млн. мужчин, в первую очередь, тех, которые не стали на военный учет, которые не обновили свои данные. Поэтому здесь нужно думать о других подходах, а не сосредотачиваться исключительно на определенных возрастных группах и пытаться их мотивировать заключить контракт с Вооруженными силами Украины – подытожил Игорь Рейтерович.

Со стороны Минобороны произошло несколько факапов

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник так прокомментировал ситуацию:

"На самом деле, со стороны Министерства обороны произошло несколько факапов. Во-первых, они вообще не изучили ситуацию, которая есть в армии. То есть, они сконцентрировались на одном формальном обстоятельстве, что нужны солдаты, то есть давайте их привлекать. Хорошо. И исходя только с этой точки зрения решение верно. Давайте тем, кого мобилизуем, будем давать больше денег. Ответ на поверхности. Она верна. Но забывается другая история, а именно то, что в 2022 году у нас были такие люди, которых мы называем добровольно мобилизованными, что есть люди, которые воюют с 2014 года, что элементарно в стране мобилизация и создавать разные условия для людей, которые будут сидеть в одном окопе – это очень плохое дело. Это очень негативно отразится на моральном духе войска".

Эксперт отметил, что, если инициативу о подъемном миллионе, нулевой ипотеке и поступлении в высшее учебное заведение вместе с другими обязательствами от государства распространить на всю армию и ввести годовые контракты, то это может сработать. Потому что у солдат появится понимание, сколько они еще будут находиться в армии.

"Пока же основная причина критики процесса мобилизации в том числе из-за отсутствия понимания, а сколько еще нужно будет воевать? Поэтому тот механизм, который предложили в Министерстве обороны, неплохой, но он должен распространяться на всех, а не на отдельную категорию солдат", – констатировал Николай Мельник.

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