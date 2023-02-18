Конфискация российских активов в пользу Украины – удалось ли сдвинуть вопрос

Нидерланды поддержали создание реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины. Это – первый шаг к репарациям. Каковы перспективы конфискации российских активов в пользу Украины? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Доллары. Фото из открытых источников

Всё будет зависеть от событий на фронте и мощности мирового дипломатического давления на Кремль

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поясняет:

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"Репарации и возмещение нанесенного россиянами ущерба является одним из ключевых критериев Формулы мира, которую предложил президент Зеленский для завершения войны в Украине. Решение Нидерландов – это промежуточный и одновременно вспомогательный элемент на этом пути".

По словам нардепа, прямой ущерб, нанесенный россиянами, вместе с потерями экономики и упущенной выгодой украинского бизнеса, уже превысили триллион долларов. Это почти в тридцать раз больше, чем вся доходная часть украинского бюджета в 2021 году.

"По разным оценкам, российские активы, замороженные в разных странах, составляют от 300 до 500 млрд долларов. Этого недостаточно, чтобы компенсировать весь ущерб, – подчеркивает Виктория Гриб. – В то же время, передача этих средств Украине критически важна для частичной сатисфакции. И сейчас наша страна вместе с союзниками работает над соответствующим механизмом".

Существует крайне скудная вероятность, что россияне добровольно согласятся на оплату репараций, считает парламентарий.

"Всё будет зависеть от событий на фронте и мощности мирового дипломатического давления на Кремль, – уверена Виктория Гриб. – Впрочем, шансы на успех есть. Репарации уплатила Германия после поражения в двух мировых войнах. Репарации платил Ирак за оккупацию Кувейта. То есть, примеры успешной и полной выплаты репараций существуют. Конечно, ни замороженные активы, ни репарации не возместят полноценные потери, которые несет Украина в этой войне. Но начать следует именно с них".

Процедура передачи конфискованных российских активов растянется на годы

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь поясняет, что ущерб, который нанесен украинцам вследствие военных действий со стороны агрессора, полностью или частично можно компенсировать исключительно за счет конфискованных активов, а также той прибыли, которую приносят конфискованные активы. Других реальных инструментов в перспективе не просматривается.

"Уже сейчас активы, конфискованные странами ЕС, приносят им миллиарды долларов прибыли. Однако со стороны Украине не видно четких месседжей о необходимости передачи прибыли от деятельности этих активов РФ в пользу нашей страны как частичной компенсации ущерба. Также стоит отметить, что на сегодня нет юридического механизма, который бы позволял передачу конфискованных активов в пользу Украины. Есть разговоры, о том, что такой юридический механизм готовится в стенах Европарламента. Нам лишь остается надеяться, что это будет реализовано в кратчайшие сроки", – отмечает эксперт.

Он предполагает, что процедура передачи конфискованных активов растянется на годы. Также непонятно, акцентирует Денис Бондарь, в каком порядке будет производится возмещение.

"Пострадавших от военных действий очень много, это и простые люди, которые потеряли свои дома и близких, это и бизнес, который потерял свои промышленные объекты, это и государство, которое потеряло объекты госсобственности. Создание соответствующего юридического механизма необходимо и внутри Украины. Но пока не слышно, чтобы такое обсуждение имело место в правительстве и/или стенах ВР как субъектах законодательной инициативы. Создание в ЕС реестра ущерба, причиненного Украине агрессией РФ, это хороший первый шаг к репарациям. Однако недостаточный, если брать во внимание, что уже прошёл почти год с 24 февраля 2022-го", – подчеркивает эксперт.

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