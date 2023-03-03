Комплексная проблема росармии: Что осталось от «второй армии» мира

Россия несет колоссальные потери в войне против Украины — как в живой силе, так и в технике. У нее практически не осталось профессиональной армии. В современных войнах такие утраты недопустимы. Об этом в Телеэфире сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".



Фактически у России уже нет профессиональной армии

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

“Потери действительно колоссальные и будут еще больше. Фактически сегодня у России уже нет профессиональной армии. То есть военные, которые проходили подготовку, учились, получали опыт в течение не месяцев, а долгих лет и могли считаться профессиональными, являющимися офицерами всех звеньев. И это вносит свои определенные коррективы в то, как растут и будут расти потери русской армии. Они, конечно же, в современных войнах просто недопустимы”, — подчеркнул эксперт.

И проблема россиян, прежде всего, в системе командования и управления, считает Коваленко.

“Проблема в командовании, в системе управления. И проблема, конечно же, в том, какая сейчас профессиональная и качественная прослойка в российской армии. А поскольку он ухудшается, соответственно будут расти и потери”, — отметил обозреватель.

Он также обратил внимание, что Россия теряет не только большое количество личного состава, но и техники. А это тоже влияет на потери живой силы.

“Чаще техника как раз и обеспечивает выживание личного состава во время штурма, во время атаки и не только. Чем меньше техники, тем выше показатель утрат. Поэтому это комплексная проблема российской армии", – сказал Коваленко.

Даже те цифры потерь ВС РФ, о которых регулярно сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, не совсем корректны, заметил гость эфира.

"Потому что есть определенный процент раненых, не "200-х", а "300-х". Таких отправляют в лечебные учреждения, госпитали для лечения, где они могут трансформироваться в 200-х. Этот процент не учитывается в ежедневных сводках, поскольку это очень сложный для подсчета момент. И потому погибших, уничтоженных российских оккупантов на самом деле гораздо больше”, — объяснил Коваленко.

Если включить в число потерь раненых, то уже сегодня получаем цифру, которая превышает 300 тыс. человек и приближается к показателю 400 тысяч, предположил эксперт.

“Есть еще один очень важный момент – пленные. Они также должны входить в эту категорию и учитываться. Это колоссальные потери, которые российская армия ни за один конфликт еще никогда в своей истории не испытывала”, — акцентировал Александр Коваленко.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что в середине февраля у россиян существенно выросли потери и установили абсолютный рекорд за все время войны.

Писали "Комментарии" ранее и о том, что британская разведка считает, что потери России выросли с сентября 2022 года, именно тогда, когда в РФ была объявлена "долевая мобилизация".

Читайте на портале "Комментарии" — после войны Россия потеряет свои территории.

