Комбат батальона «Свобода» сказал, за какую фразу в боевых сводках «надо расстреливать»

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Ткачик Олеся
Командир батальона "Свобода" Петр Кузык в интервью журналистке Диане Буцко откровенно рассказал о происходящем на фронте, а также о бестолковых решениях командования. При этом пехотинцы батальона сейчас на очень сложных позициях под Северском, где "оборонять приходится почти на 360 градусов". Эту информацию комбату пришлось доводить до командования через СМИ.
Петр Кузык
Сам Кузык отмечает, что за некоторые фразы в боевых сводках надо бы наказывать, из-за их циничности.
При этом он подчеркнул, что линия фронта держится на геройстве пехоты, геройстве обычного солдата.
Кроме того, он утверждает, что докладывал о ситуации на фронте командованию, о том, что его бойцы близки к окружающим, однако реакции никакой не последовало.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению военных, командованию доносят искаженную информацию и уверяют, что все военные держатся сами и держат позиции, хотя это может быть и не так.
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