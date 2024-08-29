Комбат батальона «Свобода» сказал, за какую фразу в боевых сводках «надо расстреливать»

Командир батальона "Свобода" Петр Кузык в интервью журналистке Диане Буцко откровенно рассказал о происходящем на фронте, а также о бестолковых решениях командования. При этом пехотинцы батальона сейчас на очень сложных позициях под Северском, где "оборонять приходится почти на 360 градусов". Эту информацию комбату пришлось доводить до командования через СМИ.

Петр Кузык

Сам Кузык отмечает, что за некоторые фразы в боевых сводках надо бы наказывать, из-за их циничности.

"Ситуация тяжелая, но контролируемая". За это словосочетание только нужно расстреливать. Потому что оно маскирует действительно много жертв, много потерь и камуфлирует реальное положение вещей, а иногда оно просто ужасное", — отметил Кузык.

При этом он подчеркнул, что линия фронта держится на геройстве пехоты, геройстве обычного солдата.

"Это надо менять, потому что эксплуатировать героизм украинского пехотинца, во-первых, так долго преступно, а во-вторых, невозможно будет, потому что героев много не бывает. И их и не должно быть, героев. Должна быть плановая работа", — заявил комбат.

Кроме того, он утверждает, что докладывал о ситуации на фронте командованию, о том, что его бойцы близки к окружающим, однако реакции никакой не последовало.

"Не было оперативного реагирования. Верили во ложь и в хорошие новости. Была ситуация, когда мы показывали, что там никого нет, [другие] утверждали, что там есть контроль наших войск. Командование поначалу верило в хорошие новости. Потом, когда начались бои, начались серьезные проблемы — люди пропадают, плен, начали нести потери, уже стало очевидно, что там враг", — заявил Кузык.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению военных, командованию доносят искаженную информацию и уверяют, что все военные держатся сами и держат позиции, хотя это может быть и не так.



