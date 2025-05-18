Комбат 47-й бригады выдал взрывной пост: в чем обвинил командование на Курщине

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Кравцев Сергей
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности. Об этом Ширшин сообщил у себя в Facebook.
Александр Ширшин. Фото: из открытых источников
Александр Ширшин отметил, что соответствующий рапорт им написан. Военный высказал надежду, что его снимут в ближайшее время. При этом предупредил, что вскоре сможет рассказать больше деталей представителям масс-медиа.
Впоследствии в комментарии "УП" Ширшин пояснил, что написал рапорт с просьбой отстранить его от должности комбата.
Защитник также отметил в своем посте официальную страницу Генштаба ВСУ с комментарием "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".
Стоит отметить, 47-я бригада выполняет задачи на Курщине с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.
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