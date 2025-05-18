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Комбат 47-й бригады выдал взрывной пост: в чем обвинил командование на Курщине

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин публично выразил возмущение из-за действий командования

сегодня, 09:44
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Кравцев Сергей

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей, а также написал рапорт с просьбой отстранить его от должности. Об этом Ширшин сообщил у себя в Facebook.

Комбат 47-й бригады выдал взрывной пост: в чем обвинил командование на Курщине

Александр Ширшин. Фото: из открытых источников

"Более дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны – выговоры, расследования, наложение взысканий... "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались", – отметил командир.

Александр Ширшин отметил, что соответствующий рапорт им написан. Военный высказал надежду, что его снимут в ближайшее время. При этом предупредил, что вскоре сможет рассказать больше деталей представителям масс-медиа.

Впоследствии в комментарии "УП" Ширшин пояснил, что написал рапорт с просьбой отстранить его от должности комбата.

Защитник также отметил в своем посте официальную страницу Генштаба ВСУ с комментарием "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".

Стоит отметить, 47-я бригада выполняет задачи на Курщине с осени 2024 года. Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские военные пересекли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области. Эту информацию подтверждает Институт изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=9854039441357608&id=100002549517797&mibextid=wwXIfr&rdid=Z5oQWSLHhRw296L0
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