Какие задачи у нового наступления ВСУ в Курской области: откуда будет выбит враг

Украинские военные пересекли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области. Эту информацию подтверждает Институт изучения войны (ISW). О чем говорит новое наступление ВСУ в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Угроза для нашей границы продолжает сохраняться

Военный эксперт Андрей Крамаров в эфире 24 канала заявил, что Россия продолжает удерживать свои войска в Курской области рядом с украинской границей.

"Силы обороны Украины вынуждены там совершать определенные действия, направленные на недопущение возможного наступления на нашу границу. Ведь для нас расширение и увеличение линии фронта будет очень тяжелым. И нам надо этому противодействовать. Поэтому там проходят определенные контрнаступательные мероприятия", — сказал эксперт.

Он отметил, что противник сохраняет около 60 тысяч своих военных, которых они ранее перебросили на Курщину, чтобы вытеснить оттуда Силы обороны Украины.

"Они немного их растянули. Но угроза для нашей границы продолжает сохраняться. Мы видим, насколько активные удары наносятся и авиацией, и оперативно-тактическими ракетами по Сумщине, Харьковщине", — добавил Крамаров.

Можно сказать, что создается административный котел для России

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона за ВСУ в Курской области выравнивают линию фронта, в частности хотят "срезать" поселок Теткино, который географически с трех сторон сжимается украинской границей.

"Теткино это вклинение российской территории в нашу территорию. Получается, поселок с точки зрения границы — в полуокружении: с трех сторон – севера, запада и юга – украинская граница… Можно сказать, что это административный котел для России", — сказал Свитан.

По его словам, по периметру, вокруг Теткино, более нескольких десятков километров, а, если выровнять фронт, "срезать" этот населенный пункт — будет линия 5 км. Он уточнил, что именно это сейчас делают подразделения ВСУ – берут Теткино под контроль. По данным эксперта, россияне размещают в этом поселке свои штабы, командные пункты. Он отмечает, что ВСУ и раньше наносили по этим расположениям соответствующие удары, а сейчас, судя по всему, это давление усилилось.

"Сейчас или чуть позже село будет взято под полный контроль. Ну, по крайней мере под огневой контроль все Теткино уже взято… Россиянам там конечно тяжело будет удерживать его, я думаю, что в ближайшее время они оттуда "отползут". И для них тоже, в принципе, выгодно выровнять линию фронта — удерживать Теткино тяжело", — подчеркнул Свитан.

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