Какие задачи у нового наступления ВСУ в Курской области: откуда будет выбит враг

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Кравцев Сергей
Украинские военные пересекли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области. Эту информацию подтверждает Институт изучения войны (ISW). О чем говорит новое наступление ВСУ в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Военный эксперт Андрей Крамаров в эфире 24 канала заявил, что Россия продолжает удерживать свои войска в Курской области рядом с украинской границей.
Он отметил, что противник сохраняет около 60 тысяч своих военных, которых они ранее перебросили на Курщину, чтобы вытеснить оттуда Силы обороны Украины.
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона за ВСУ в Курской области выравнивают линию фронта, в частности хотят "срезать" поселок Теткино, который географически с трех сторон сжимается украинской границей.
По его словам, по периметру, вокруг Теткино, более нескольких десятков километров, а, если выровнять фронт, "срезать" этот населенный пункт — будет линия 5 км. Он уточнил, что именно это сейчас делают подразделения ВСУ – берут Теткино под контроль. По данным эксперта, россияне размещают в этом поселке свои штабы, командные пункты. Он отмечает, что ВСУ и раньше наносили по этим расположениям соответствующие удары, а сейчас, судя по всему, это давление усилилось.
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