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Новый прорыв ВСУ в Курскую область: в США сделали заявление

В ISW отмечают, что ВСУ вошли в Теткино Курской области

сегодня, 12:20
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Кравцев Сергей

Украинские военные пересекли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтверждает Институт изучения войны (ISW).

Новый прорыв ВСУ в Курскую область: в США сделали заявление

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Как свидетельствуют геолокационные кадры, российские войска наносили авиаудары по зданию в южной части Теткино. Итак, украинские военные взяли под контроль позиции в поселке, говорится в сообщении.

Зато так называемые российские "военкоры" утверждают, что украинские силы контролируют до двух улиц в южной части населенного пункта. Другие военкоры заявляют, что оккупанты якобы вытеснили ВСУ. Аналитики ISW не подтверждают эту информацию.

Кроме того, некоторые милблогеры РФ утверждают, что Силы обороны могли войти в населенный пункт Новый Шлях. Впрочем, ISW пока не фиксирует геолокационных кадров, которые бы подтверждали продвижение украинских военных в этом селе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Российские оккупационные войска готовят масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывают бригады с трех участков фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отметили, что военное командование РФ передислоцировало подразделения 68-го армейского корпуса и 58-й общевойсковой армии на Торецкое направление из района Курахово и оккупированных районов на западе Запорожской области. По данным обнародованных 5 мая геолокационных карт, российские войска недавно провели механизированную атаку в количестве взвода и продвинулись в восточной и южной частях населенного пункта Мирное (к юго-западу от Торецка). Один из российских военных блогеров сообщил, что в операции участвовали подразделения 39-й мотострелковой бригады ВС РФ (68-й армейский корпус, Восточный военный округ) и что они наступают в направлении Малиновки (к западу от Мирного).




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-7-2025
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