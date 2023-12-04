Комаровский призвал сохранять человеческую жизнь и уступить территории

Известный украинский педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский призвал определиться с войной в Украине. По словам Комаровского, следует задать вопрос, что есть главное для Украины — "украинцы или квадратные метры".



Врач Евгений Комаровский. Фото из открытых источников

Во время интервью с Александром Шелестом педиатр Евгений Комаровский сделал резкое заявление, указывая, что следует принять решение о войне в Украине.

"Что главное в Украине? Украинцы или квадратные метры? Для того чтобы "план лечения" составить, нужно понять, какая у нас цель: сохранение жизни или сохранение "конечностей"?", — подчеркнул врач Комаровский.

По словам педиатра люди, которые руководят государством, должны "положить на себя этот крест" и принять соответствующие решения, которые, по словам Комаровского, нужно озвучивать.

"Пусть ценой потери "конечностей". Или мы рискнем, сохраним "конечности", потом потеряем жизнь... если для нас главное сохранность "конечностей" — вперед, давайте тогда мобилизовывать все, что шевелится", — говорит Комаровский и указывает, что для него лично главным является "человеческая жизнь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что петиция о мобилизации депутатов набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали главную причину, которая останавливает их от мобилизации. Согласно опросу, оказалось, что большинство украинцев испытывают страх за свою жизнь. Кроме этого, среди других причин указаны: страх перед травмами; неуверенность, что государство обеспечит семью в случае смерти; страх неизвестности; некомпетентность командиров и прочее.