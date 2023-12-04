logo

BTC/USD

41763.75

ETH/USD

2239.71

LTC/USD

73.62

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Комаровский призвал сохранять человеческую жизнь и уступить территории
commentss НОВОСТИ Все новости

Комаровский призвал сохранять человеческую жизнь и уступить территории

Врач Евгений Комаровский высказался за необходимое уступить территории в войне в Украине, чтобы сохранить жизнь людей.

сегодня, 12:33
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Известный украинский педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский призвал определиться с войной в Украине. По словам Комаровского, следует задать вопрос, что есть главное для Украины — "украинцы или квадратные метры".

Комаровский призвал сохранять человеческую жизнь и уступить территории

Врач Евгений Комаровский. Фото из открытых источников


Во время интервью с Александром Шелестом педиатр Евгений Комаровский сделал резкое заявление, указывая, что следует принять решение о войне в Украине.

"Что главное в Украине? Украинцы или квадратные метры? Для того чтобы "план лечения" составить, нужно понять, какая у нас цель: сохранение жизни или сохранение "конечностей"?", — подчеркнул врач Комаровский.

По словам педиатра люди, которые руководят государством, должны "положить на себя этот крест" и принять соответствующие решения, которые, по словам Комаровского, нужно озвучивать.

"Пусть ценой потери "конечностей". Или мы рискнем, сохраним "конечности", потом потеряем жизнь... если для нас главное сохранность "конечностей" — вперед, давайте тогда мобилизовывать все, что шевелится", — говорит Комаровский и указывает, что для него лично главным является "человеческая жизнь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что петиция о мобилизации депутатов набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали главную причину, которая останавливает их от мобилизации. Согласно опросу, оказалось, что большинство украинцев испытывают страх за свою жизнь. Кроме этого, среди других причин указаны: страх перед травмами; неуверенность, что государство обеспечит семью в случае смерти; страх неизвестности; некомпетентность командиров и прочее.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7tDuF3qYNG0&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:22

Божевільному м'яснику самопроголошеному Фюреру марно щось доводити він як Пол Пот до останнього українця. Разом з маразмом Байденом вони тягнуть Україну у прірву щоб не визнати своєї поразки і дурості. Достатньо подивитись на поведінку місцевої і не тільки влади, щоб зрозуміти що вони живуть в іншій реальності де ніхто не збирається воювати і не бачить в цьому необхідності. Тільки божевільний біснуватий Фюрер прагне продовжувати за будь-яку ціну. Розум повернеться після виборів у США.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!