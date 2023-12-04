Комаровский призвал сохранять человеческую жизнь и уступить территории

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Slava Kot
Известный украинский педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский призвал определиться с войной в Украине. По словам Комаровского, следует задать вопрос, что есть главное для Украины — "украинцы или квадратные метры".
Врач Евгений Комаровский. Фото из открытых источников
Во время интервью с Александром Шелестом педиатр Евгений Комаровский сделал резкое заявление, указывая, что следует принять решение о войне в Украине.
По словам педиатра люди, которые руководят государством, должны "положить на себя этот крест" и принять соответствующие решения, которые, по словам Комаровского, нужно озвучивать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что петиция о мобилизации депутатов набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали главную причину, которая останавливает их от мобилизации. Согласно опросу, оказалось, что большинство украинцев испытывают страх за свою жизнь. Кроме этого, среди других причин указаны: страх перед травмами; неуверенность, что государство обеспечит семью в случае смерти; страх неизвестности; некомпетентность командиров и прочее.
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Ігор
сегодня, 13:22
Божевільному м'яснику самопроголошеному Фюреру марно щось доводити він як Пол Пот до останнього українця. Разом з маразмом Байденом вони тягнуть Україну у прірву щоб не визнати своєї поразки і дурості. Достатньо подивитись на поведінку місцевої і не тільки влади, щоб зрозуміти що вони живуть в іншій реальності де ніхто не збирається воювати і не бачить в цьому необхідності. Тільки божевільний біснуватий Фюрер прагне продовжувати за будь-яку ціну. Розум повернеться після виборів у США.