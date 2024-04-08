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Командующий Сухопутными войсками назвал чего не хватает Украине для победы

Генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что сегодня российская пропаганда больше всего работает на мобилизацию в Украине, чтобы повлиять на ход войны в Украине.

сегодня, 16:16
Автор:
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Slava Kot
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что у украинцев одна общая цель – победа. По его словам, сколько бы Запад нам ни помогал оружием и техникой, украинцам для победы в войне не хватает людей.

Командующий Сухопутными войсками назвал чего не хватает Украине для победы

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Фото из открытых источников

Генерал-лейтенант Александр Павлюк на своей странице в Facebook написал, что ВСУ героически сдерживает российских оккупантов по всей линии фронта. Однако Россия пытается "расшатать наши тылы". По словам Павлюка, враг тратит огромные ресурсы на то, чтобы посеять панику, вражду и недоверие к армии в украинском обществе.

Командующий Сухопутными войсками отмечает, что российские пропагандисты пытаются убедить украинцев, что "мобилизация – это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав".

"Сколько бы помощи мы ни получили, сколько бы оружия у нас не было – нам не хватает людей! Техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не полетит. Подразделения должны обновляться!", — отмечает Павлюк.

Генерал-лейтенант объясняет, что понимает желание людей, желающих мирной жизни, однако реальность в том, что "россия отказывает нам в праве на существование". По его словам, если Украина не выгонит врага с собственных территорий, то не будет мирной жизни, прав и свобод. В качестве примера Павлюк указывает саму Россию и временно оккупированные территории.

"Сейчас исторический момент, который дала нам судьба: либо мы защитим и сохраним государство, либо исчезнем как нация! Поддерживайте защитников и словом, и делом. Присоединяйтесь к рядам ВСУ", — заключает Александр Павлюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал на скандалы с мобилизацией в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что для уклонистов от мобилизации в Украине могут ввести новые наказания.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122130720644222527&id=61556675815519&mibextid=WC7FNe&rdid=AKWWweuMXJ52evr2
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 15:53

Нам не вистачає реформ. А мобілізація повинна в першу чергу торкнутись тих кому є що захищати: свою власність посади захмарні пенсії тощо. Якщо ж вони не турбуються бо знають, що на окупованих територіях в них буде те ж саме, то що тоді черні захищати - ланцюги, нерівність, неволю?


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