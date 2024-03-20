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Командование снова "бросило" оккупантов: что произошло

Российские захватчики не получили вознаграждение за голосование за Путина

сегодня, 21:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Личный состав ВС РФ недоволен тем, что руководство не выполнило обещание предоставить дополнительный выходной день за участие в голосовании на выборах за российского диктатора Владимира Путина.

Командование снова "бросило" оккупантов: что произошло

Оккупантов не отблагодарили за участие в выборах. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, враг пообещал своим комбатантам, что за участие в голосовании им дадут дополнительный выходной день. Однако, по информации Центра сопротивления, после завершения выборов оккупантам никаких выходных не предоставили.

Также сообщается, что оккупантам пообещали выплатить "президентские выплаты". Однако захватчики не получили финансового вознаграждения, поскольку Кремль не считается с мнением своих рабов, используя их как ресурс.

Центр национального сопротивления пообещал, что каждый оккупант получит вечный выходной от Сил обороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна – агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить свой военный потенциал, чтобы уже в 2026 году напасть на страны НАТО. Президент Польши считает, что из-за угрозы России НАТО должна увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2% до 3% ВВП.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-ne-otrymaly-vyhidnyj-v-obmin-za-uchast-u-golosuvanni-popry-obitsyanku-kerivnytstva/
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