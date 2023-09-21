Командование российской армии попало под удар ВСУ

В результате удара ВСУ по скрытому штабу 58 российской оккупационной армии, расположенному в Мелитополе, ранен командующий армией, уничтожен десяток высших офицеров. Об этом сообщают "Комментарии" с ссылкой на украинского журналиста Юрия Бутусова.

Последствия удара ВСУ по штабу российской армии

По его данным, операция проводилась совместно ВСУ и Службой безопасности. Сперва украинской спецслужбе удалось установить, что рашисты обустроили свой секретный штаб на местном моторном заводе. Затем, по сообщенным СБУ координатам, был нанесен ракетный удар. В результате этой атаки был ранен командующий 58 российской армией, которая воюет на Запорожском направлении. Также получили ранения начальник штаба армии и десятки офицеров. Около десяти из них уничтожены.

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58-я общевойсковая армия РФ — находится в составе Южного военного округа. Ее управление в городе Владикавказ — столице Республики Северная Осетия — Алания. Её костяком стали соединения и части, входившие в состав 42-го армейского корпуса, личный состав которого принимал активное участие в ликвидации осетино-ингушского конфликта в ноябре — декабре 1992 года. С декабря 1994 года по декабрь 1996 года соединения и части корпуса, а в последующем 58-й общевойсковой армии, участвовали в боевых действиях в Чечне. Затем они участвовали во Второй чеченской войне, в войне против Грузии (2008 год).

В начале вторжения России на Украину 58-я армия была основой группировки войск РФ, действовавшей на южном направлении. В марте 2022 года погиб подполковник Руслан Гашиятуллин, один из командиров 58-й армии ВС РФ.

По данным британской разведки, в июле 2023 года 58-я армия отражала контрнаступление ВСУ в Запорожской области. В начале июля 2023 командующий 58-й армией генерал-майор И. И. Попов подал рапорт высшему командованию с просьбой ротации фронтовых частей и обеспечения средствами контрбатарейной борьбы. После этого он был отстранен от службы.

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