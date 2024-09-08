Командование допустило ряд ошибок: к чему привело неэффективное управление на фронте

Российские оккупационные силы продолжают наступление на востоке Украины, и их остановить невозможно, заявил Глен Грант, полковник британской армии в отставке и военный эксперт, в интервью для программы "Студия Запад".

Война в Украине

По его словам, ключевой задачей является сохранение целостной линии обороны.

"Он никак нельзя допускать образования котлов, кстати, один из них сейчас формируется в районе Звездного. То есть должны быть очень осторожными и удерживать линию фронта как можно более прямой, ведь это позволяет нам задействовать меньше войск непосредственно на передовых позициях", — отметил эксперт.

По его словам, искажение линии фронта приводит к привлечению большего количества войск, что усложнит оборону. Потому, говорит британский эксперт, важно поддерживать ее максимально прямой. Впрочем, он подчеркивает, что приоритетом должно быть сохранение личного состава, даже если это приведет к потере нескольких сел.

Грант также отметил, что на востоке не хватает долгосрочного видения того, как военным лучше ориентироваться на защищаемой ими территории.

"Войска лучше воюют тогда, когда они владеют конкретной территорией. Если посмотреть на прошлый год, когда конкретная бригада была ответственной за свой участок, она хорошо воевала и удерживала свои позиции. Однако, как только начать их опрокидывать, им приходится снова изучать местность. Так что следует помнить, что тактика и местность нераздельны – тактика напрямую зависит от знания местности, и если солдаты с ней не ознакомлены, на значительный успех надеяться не стоит", — отмечает Грант.

Эксперт отмечает необходимость оставлять подразделения на их текущих позициях, где они уже укреплены, вместо того, чтобы постоянно перемещать их "как фигуры на шахматной доске". Каждое новое место требует новой адаптации, а ведение боевых действий в открытом поле и в лесу требует разной тактики.

По его словам, следует сосредоточиться на стабилизации ситуации на востоке, что требует создания дивизионных штабов на местах. Он подчеркивает, что сейчас командные центры находятся слишком далеко и не могут эффективно контролировать ситуацию, поскольку генералы на штабных позициях не имеют ясного представления о том, что происходит непосредственно на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики имеют успехи на фронте.



