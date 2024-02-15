Командир "Азова" указал на ошибку Украины и объяснил, как отбиться от россиян в Авдеевке

Украинский офицер, первый заместитель командира полка специального назначения Азов Богдан Тавр Кротевич с эмоциями комментирует ситуацию возле города Авдеевка и объясняет, как нужно воевать с российскими захватчиками.

Богдан Кротевич (фото из открытых источников)

"Нельзя биться лоб в лоб с армией России. Да и вообще, с любой армией, как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?!", — написал " Тавр" в Telegram .

Кротевич убежден, что нашу страну спасет не технологический прогресс. Ведь сейчас важно не количество оружия и техники, а то обстоятельство, как его используют.

"Маневры принесут победу. Не наступи на пять линий обороны в лобовую, не заброс бригадами направления основного удара противника! Их больше, понимаете? Маневр — удар во фланг. Я писал об этом еще в январе 23 года. Выводы не сделаны. Может. я дурак, но буду биться головой в эту непробиваемую стену, пока не пробью", — продолжил военный.

Как он продолжил, речь идет о жизни людей и о существовании нашей страны. Поэтому Тавр подробно рассказывает на примере Авдеевки, как нужно воевать на линии фронта.

"Пишу прямо – обрежьте наступательные силы противника с фланга! Все штурмовые и механизированные подразделения качественнее проведут наступательные действия на направлении, где противник не ожидает, чем будут страдать под постоянными обстрелами, не имея возможности вообще ничего сделать, кроме как просто задержать время", — отметил офицер.

"Сунь-цзы перечитайте, Клаузевица там, вспомните, что монголы сделали с китайской стеной, а немцы — с линией Мажино! Рисую прямо схемы по Авдеевке, потому что прямые намеки никто не понимает! Я хочу, чтобы мои друзья дожили до победы, и я хочу этой победы! Может, наконец-то и вы захотите ее достичь!", — эмоционально выразился Тавр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Авдеевку удерживают из последних сил