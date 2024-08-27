Колонны российской техники начали наступление на новом важном направлении: какие города теперь под угрозой

Российские войска усилили наступление на Кураховском направлении, используя бронетехнику. Их цель — захват двух стратегически важных городов Донбасса: Курахового и Угледара. Об этом сообщил представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Орест Дрималовский во время телемарафона.

Наступление россиян на Кураховском направлении (фото из открытых источников)

Как сообщается, на Кураховском направлении произошло 14 боевых столкновений, где российские силы пытались прорвать оборону в районах Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки.

"Обстановка на Кураховском направлении остается тяжелой и напряженной. Российские подразделения каждый день пытаются прорвать нашу оборону, проводя штурмы непрерывно", — сказал Дрималовский.

Позавчера, по его словам, во время штурма противник задействовал танки и БМП с десантными подразделениями, однако украинские войска отразили атаку, уничтожив один танк и три бронемашины. После этого россияне перешли к пехотным штурмам, во время которых были убиты девять оккупантов, а еще одиннадцать получили ранения.

"Враг активно использует бронетехнику на нашем направлении. Если сравнить с другими участками фронта, где россияне преимущественно проводят пехотные атаки или применяют лишь несколько бронемашин, то на нашем направлении они не боятся использовать большие колонны техники. Например, в прошлую пятницу они задействовали 27 единиц бронетехники. В конце июля во время массированных штурмов было задействовано более 50 единиц техники", — отметил Дрималовский.

Кураховское направление остается критически важным для россиян, поскольку захват этого участка позволит им выйти в крупные города — Угледар и Курах.

"Враг пытается добраться до села Константиновка, поскольку там проходит важная дорога из Марьинки в Угледар. Если они смогут выйти на эту трассу, то получат доступ к тылу удерживающей Угледар группировки", — пояснил Дрималовский.

Дрималовский также сообщил, что российские войска ежедневно совершают авиаудары, хотя их интенсивность за последний месяц несколько снизилась.

"Еще месяц назад это было 4-6 авиаударов каждый день, сейчас наблюдаем 1-3", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина готовится к обороне Покровска