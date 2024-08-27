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Колонны российской техники начали наступление на новом важном направлении: какие города теперь под угрозой

Россияне наступают на Кураховском направлении с применением колонн бронетехники.

сегодня, 17:55
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Лиля Воробьева

Российские войска усилили наступление на Кураховском направлении, используя бронетехнику. Их цель — захват двух стратегически важных городов Донбасса: Курахового и Угледара. Об этом сообщил представитель прессслужбы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Орест Дрималовский во время телемарафона.

Колонны российской техники начали наступление на новом важном направлении: какие города теперь под угрозой

Наступление россиян на Кураховском направлении (фото из открытых источников)

Как сообщается, на Кураховском направлении произошло 14 боевых столкновений, где российские силы пытались прорвать оборону в районах Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки.

"Обстановка на Кураховском направлении остается тяжелой и напряженной. Российские подразделения каждый день пытаются прорвать нашу оборону, проводя штурмы непрерывно", — сказал Дрималовский.

Позавчера, по его словам, во время штурма противник задействовал танки и БМП с десантными подразделениями, однако украинские войска отразили атаку, уничтожив один танк и три бронемашины. После этого россияне перешли к пехотным штурмам, во время которых были убиты девять оккупантов, а еще одиннадцать получили ранения.

"Враг активно использует бронетехнику на нашем направлении. Если сравнить с другими участками фронта, где россияне преимущественно проводят пехотные атаки или применяют лишь несколько бронемашин, то на нашем направлении они не боятся использовать большие колонны техники. Например, в прошлую пятницу они задействовали 27 единиц бронетехники. В конце июля во время массированных штурмов было задействовано более 50 единиц техники", — отметил Дрималовский.

Кураховское направление остается критически важным для россиян, поскольку захват этого участка позволит им выйти в крупные города — Угледар и Курах.

"Враг пытается добраться до села Константиновка, поскольку там проходит важная дорога из Марьинки в Угледар. Если они смогут выйти на эту трассу, то получат доступ к тылу удерживающей Угледар группировки", — пояснил Дрималовский.

Дрималовский также сообщил, что российские войска ежедневно совершают авиаудары, хотя их интенсивность за последний месяц несколько снизилась.

"Еще месяц назад это было 4-6 авиаударов каждый день, сейчас наблюдаем 1-3", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина готовится к обороне Покровска



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