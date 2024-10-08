Коллаборнат Пушилин разнылся о «непростой ситуации» в Угледаре

Коллаборант, так называемый глава террористической организации "ДНР" Денис Пушилин пожаловался российским пропагандистским СМИ на тяжелую ситуацию в Угледаре.

Денис Пушилин

По его словам, ситуация в городе "напряженная", так как ВСУ не оставляют его в покое.

"Противник обстреливает Угледар, старается огрызаться", — сказал он.

В то же время, утром 8 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие из группировки "Восток" улучшают свое тактическое положение по всей линии соприкосновения, и якобы "уничтожают" отступающие из Угледара части ВСУ.

Также во вражеском Минобороны заявили, что после взятия Угледара ВС РФ украинская армия утратила контроль над господствующими высотами и интенсивность их ответного огня резко упала. Враг прогнозирует, что российские артиллеристы вскоре должны будут оставить позиции и двигаться вперед, тем самым улучшая положение по всей линии соприкосновения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время выхода 72-я бригада понесла значительные потери. Вроде бы не было приказа на выход, и военные самостоятельно приняли такое решение. Впрочем, как обратила внимание нардеп Марьяна Безуглая, руководящий обороной на этом направлении Александр Луценко после потери Угледара получил генеральское звание.

Также "Комментарии" рассказывали, что командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, полковник Александр Охрименко заявил, что оставлять Угледар без сопротивления было невозможно, ведь это могло привести к отступлению украинских войск на неопределенные рубежи. По его словам, сейчас ситуация на фронте стабилизирована и враг остановлен. ВСУ продолжают наносить противнику максимальные потери, не допуская его продвижения.



