Командир 72-й бригады рассказал, почему военные держали Угледар до последнего

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, полковник Александр Охрименко, в интервью для "Главкома" заявил, что оставлять Угледар без сопротивления было невозможно, ведь это могло привести к отступлению украинских войск на неопределенные рубежи.

Угледар

По его словам, сейчас ситуация на фронте стабилизирована и враг остановлен. ВСУ продолжают наносить противнику максимальные потери, не допуская его продвижения. В то же время, в случае угрозы окружения или значительных потерь принимаются решения об уходе на новые позиции.

"Прибыв на место, после оценки обстановки и принятия полосы обороны бригады я отработал решение по поэтапному выводу подразделений еще из южной части Угледара и подал это решение по вертикали высшему руководству. Решение было оперативно утверждено, и я получил боевой приказ по поводу поэтапного вывода", – сказал комбриг 72 бригады.

Однако выполнить все этапы плана не удалось потому, что противник взял под огневой контроль фланги. По его словам, успешно удалось выполнить первый этап выхода из города, после чего был совершен маневр для усиления обороны южных и юго-восточных окрестностей Угледара.

В то же время, противник нарастил силы и взял под огневой контроль запланированные пути выхода.

В настоящее время Силы обороны продолжают держать огневые позиции, чтобы не допустить продвижения врага в направлении севера, в частности, к Богоявлению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время выхода 72-я бригада понесла значительные потери. Вроде бы не было приказа на выход, и военные самостоятельно приняли такое решение. Впрочем, как обратила внимание нардеп Марьяна Безуглая, руководящий обороной на этом направлении Александр Луценко после потери Угледара получил генеральское звание.



