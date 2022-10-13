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Коллаборанты просят Путина помочь вывезти людей из Херсонской области из-за "мести ВСУ"

Оккупационный "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо попросил российские власти обеспечить возможность выезда жителей региона из-за "постоянных обстрелов со стороны Украины".

сегодня, 15:41
Автор:

Затула Богдан
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Пророссийский коллаборант и "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение к российским властям с призывом обеспечить людям, проживающим на территории оккупированной области возможность уехать в другие районы страны-агрессора. В обращении он заявил, что Украина якобы начала мстить за проведенный псевдореферендум о присоединении к РФ.

Коллаборанты просят Путина помочь вывезти людей из Херсонской области из-за "мести ВСУ"

Владимир Сальдо. Фото: скриншот


"Мы знали, что такое решение (принятое на псевдореферендуме, — ред.) не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Так и получается: ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области. <…> И эти ракетные удары приносят серьезный ущерб, в первую очередь — жителям", — заявил Сальдо, утверждая, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам.


В связи с этим, по словам Сальдо, "власти" региона организовали "возможность выезда для отдыха и учебы херсонских семей". Он добавил, что первоочередно речь идет о жителях правого берега реки Днепр (откуда наступает украинская армия, — ред.). Коллаборант отметил, что жители остальных районов области также могут воспользоваться возможностью.




В свою очередь, так называемый "заместитель главы ВГА Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что Сальдо в своем обращении говорил не об эвакуации, а о добровольном выезде за пределы региона с целью "сохранить жизнь".


"Никто никого не эвакуирует. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Люди, которые сегодня находятся в Херсонской области, не должны быть подвержены опасности. Поэтому приоритет Херсонской области — безопасность граждан Российской Федерации", — заявил коллаборант Стремоусов.


"Комментарии" ранее сообщали о том, что, по данным британской разведки, украинские войска наступают на юге Украины и приближаются к Херсону.


 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O9d3U6MJ9Nw
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