Коллаборанты просят Путина помочь вывезти людей из Херсонской области из-за "мести ВСУ"

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Затула Богдан
Пророссийский коллаборант и "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение к российским властям с призывом обеспечить людям, проживающим на территории оккупированной области возможность уехать в другие районы страны-агрессора. В обращении он заявил, что Украина якобы начала мстить за проведенный псевдореферендум о присоединении к РФ.
Владимир Сальдо. Фото: скриншот
В связи с этим, по словам Сальдо, "власти" региона организовали "возможность выезда для отдыха и учебы херсонских семей". Он добавил, что первоочередно речь идет о жителях правого берега реки Днепр (откуда наступает украинская армия, — ред.). Коллаборант отметил, что жители остальных районов области также могут воспользоваться возможностью.
В свою очередь, так называемый "заместитель главы ВГА Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что Сальдо в своем обращении говорил не об эвакуации, а о добровольном выезде за пределы региона с целью "сохранить жизнь".
"Комментарии" ранее сообщали о том, что, по данным британской разведки, украинские войска наступают на юге Украины и приближаются к Херсону.
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