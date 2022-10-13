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Коллаборанты готовятся бежать из Херсона: в британской разведке раскрыли подробности

Украинские войска наступают на юге и приближаются к Херсону

сегодня, 09:35
Автор:

Кравцев Сергей
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России не удается остановить украинской контрнаступление на южном направлении. И ВСУ с каждым днем все ближе к оккупированному Херсону. Понимая, что совсем скоро могут начаться бои уже за сам Херсон, оккупационная администрация вывозит гражданских из города, опасаясь жестоких боев. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Коллаборанты готовятся бежать из Херсона: в британской разведке раскрыли подробности

Херсон. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что после того, как российские войска отступили примерно на 20 км в Херсонской области, они пытаются соорудить новую линию обороны. 

По информации британской разведки, на этой линии идут практически каждый день бои, особенно на западном участке, что подтверждает тот факт, что фланг России больше не защищён рекой Ингулец. Большинство российской армии, которая противостоит ВСУ на этом направлении составляют бойцы из недоукомплектованных частей ВДВ. 

В Минобороны Британии есть информация о том, что российские оккупационные власти начали готовить некоторых гражданских к эвакуации из Херсона. Это может свидетельствовать о том, что они ожидают бои уже за сам Херсон в самом ближайшем времени.

"В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации некоторых гражданских из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон", — говорится в сообщении Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ не остановить: на Херсонщине освобождено еще пять населенных пунктов.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1580431253077364736
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