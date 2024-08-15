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Кольцо вокруг Коренево: ВСУ наступают с двух сторон

Коренево под двойным давлением: ВСУ осуществляют мощное наступление с севера и юга

сегодня, 13:12
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Черновалова Кристина

Украинские войска начали мощное наступление на райцентр Коренево, атакуя город одновременно с севера и юга. Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщает, что украинские силы стремятся захватить железнодорожную станцию, что может сыграть ключевую роль в боевых действиях. Об этом пишет BILD.

Кольцо вокруг Коренево: ВСУ наступают с двух сторон

ВСУ окружают райцентр Коренево с двух сторон

Ситуация вокруг Коренево остается напряженной, каждый километр территории активно оспаривается. Российские части, мобилизованные со всей страны, пытаются удержать позиции, но украинские силы продолжают наступать.

Кольцо вокруг Коренево: ВСУ наступают с двух сторон - фото 2

“Кажется, что украинцы прилагают много сил, что захватить этот населённый пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы: как с севера на Коренево, так и с юга. Это значит, что украинцы пытаются наступать далее и атаковать это село с двух сторон. Удастся ли им это — другой вопрос. Мы видим, что российский фронт всё ещё очень хрупкий. Украинцы ещё могут продвигаться на некоторых направлениях и брать маленькие деревни. Однако там всё больше российских частей, собранных со всей страны, чтобы их отвоевать", — сообщает Рёпке.

Освобождение Коренево может стать важным успехом для ВСУ и дать им стратегическое преимущество в регионе, что в свою очередь создает сложности для российской стороны, возможно, вынуждая их к пересмотру стратегий. 

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Кроме того, "Комментарии" писали, что российские войска на востоке уверенно приближаются к Покровску. На сегодняшний день до города противнику осталось 13 километров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bild".



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18220
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