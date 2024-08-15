Украинские войска начали мощное наступление на райцентр Коренево, атакуя город одновременно с севера и юга. Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщает, что украинские силы стремятся захватить железнодорожную станцию, что может сыграть ключевую роль в боевых действиях. Об этом пишет BILD.

ВСУ окружают райцентр Коренево с двух сторон

Ситуация вокруг Коренево остается напряженной, каждый километр территории активно оспаривается. Российские части, мобилизованные со всей страны, пытаются удержать позиции, но украинские силы продолжают наступать.





“Кажется, что украинцы прилагают много сил, что захватить этот населённый пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы: как с севера на Коренево, так и с юга. Это значит, что украинцы пытаются наступать далее и атаковать это село с двух сторон. Удастся ли им это — другой вопрос. Мы видим, что российский фронт всё ещё очень хрупкий. Украинцы ещё могут продвигаться на некоторых направлениях и брать маленькие деревни. Однако там всё больше российских частей, собранных со всей страны, чтобы их отвоевать", — сообщает Рёпке.

Освобождение Коренево может стать важным успехом для ВСУ и дать им стратегическое преимущество в регионе, что в свою очередь создает сложности для российской стороны, возможно, вынуждая их к пересмотру стратегий.

Читайте также на портале “Комментарии” — В Белгородской области из-за обстрелов введен режим ЧС федерального характера, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Кроме того, "Комментарии" писали, что российские войска на востоке уверенно приближаются к Покровску. На сегодняшний день до города противнику осталось 13 километров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bild".

